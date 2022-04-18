Vali Yavuz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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Vali Yavuz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyeleriyle buluştu

18.04.2022 08:57
Vali Yavuz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyeleriyle buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle, iftar programında bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle, iftar programında bir araya geldi.

İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, soydaşlarından benliklerini korumalarını, inançlarını, Türk kültür ve örfünü yaşatmalarını beklediklerini belirtti.

Türkiye'nin hem komşuları, hem de dünyanın her bir bölgesiyle barış, huzur ve istikrarın sürdürülmesi bakımından çok yönlü ilişkiler yürüttüğünü vurgulayan Vali Yavuz, "Dünyanın neresinde etnisitesi, dini, inancı ne olursa olsun, hakkı gasp edilen, zulme uğrayan ya da mağdur edilen kim varsa onun yanında durmaya çalışan, medeniyet kodlarına son derece bağlı, gerçekçi bir politika izlediğimizi hepiniz biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Burası Müslümanların son adresidir. Babalar, anneler evlatlarına yük olur ama evlatlar, anne babalarına asla yük olmazlar. Sizin anayurdunuz burası. Ne zaman bir yerde darda kalırsanız kapımız, gönlümüz, ülkemizin tüm sınırları açıktır. Bizim hedefimiz sizin Bulgaristan'da mutlu olmanız, Bulgaristan'ın barış, huzur ve refahına katkı sunmanız. Bunu yaparken de benliğinizi korumanız, inancınızı, Türk kültür ve örfünüzü yaşatmanızdır. Türk değerleriyle, Bulgaristan vatandaşı olarak orada kalmanız tabi ki bizim arzumuzdur. Bu sadece Bulgaristan için değil, tüm gönül coğrafyamız içinde geçerlidir."

Yavuz, Türkiye'nin sadece 85 milyondan ibaret bir ülke olmadığını vurgulayarak, "En az gücümüzü, kuvvetimizi, nüfusumuzu 4-5 ile çarpmamız gerektiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla gönüllerimiz bir, sizlerin her zaman yanınızda ve hizmetinizde olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Lütfen birliğinizi, beraberliğinizi muhafaza edin. Özellikle Bulgaristan'daki kardeşlerimize sahip çıkın." diye konuştu.

Programa Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı Ali Ada, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Karadayı ile beraberindeki heyet katıldı.

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Bulgaristan, Kocaeli, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi üyeleriyle buluştu - Son Dakika


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