Vali Yavuz'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 10 Aralık tarihinin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabulünün 72. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

10 Aralık'ın yüzyıllar boyunca süren bir mücadelenin ürünü olarak, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gün olduğun vurgulayan Vali Yavuz, " Ülkemiz, tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur. Zira tarihimiz, insan hak ve hukukunun her zaman korunduğuna yönelik örneklerle doludur. Aziz milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, zulme, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı şiar edinmiş bir millettir. Hoşgörü, kardeşlik, sevgi ve dayanışma konusundaki tarihsel birikim ve deneyimlerimizle, insan haklarının evrensel bir gerçekliğe dönüştürülebilmesinde öncü ve etkin rol oynayabilecek örnek tecrübelere sahibiz." ifadesini kullandı.

-"Özgürlüklerden eşit şekilde yararlanılması için önemli reformlar hayata geçiriliyor"

Vali Yavuz, yeryüzünde insanların aradığı ve gerçekleşmesini istediği en önde gelen değerlerin başında, adalet ve eşitlik ilkesi geldiğine işaret ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Bu iki ilkeye değer verilmeyen toplumlarda; insanlıktan bahsedilemez, kargaşa eksik olmaz, birlik ve beraberlik sağlanamaz. Dünyanın birçok yerinde hala çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta ve insani değerlere yönelik saldırılar artmaktadır. Ülkemiz 'Hukuk Devleti' olma ilkesi çerçevesinde; her türlü ayrımcılığı, anayasal ve hukuksal düzenlemelerle yasaklayarak, her bir ferdini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kabul etmiş ve insan hakları normlarını sağlama sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Devletimiz, muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkma hedefi doğrultusunda demokrasimizin daha ileri standartlara kavuşması, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, bugünün dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyor; mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum."