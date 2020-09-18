Vali Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, gazilerin vatanı ve milleti, ülkesi ve bayrağı için canını ortaya koymaktan çekinmediğini belirtti.

Tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletin, şanlı tarihi boyunca "Gaza" anlayışını kendine şiar edindiğini aktaran Yavuz, aziz milletin yüce değerler, mukaddes vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda etmekten çekinmediğini, aziz şehitleri ve kahraman gazilerin kanıyla sulanan toprakları zaferlerle ebedi yurt kıldığını ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir medeniyet inşa ettiğini kaydetti.

Gazilik onuruna erişen kahraman gazilerin şeref günü olarak kabul edilen "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutladıklarına işaret eden Vali Yavuz, "Bugün bizlere düşen en büyük ortak sorumluluk; bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleri, vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe ve değerli kişiliklerine yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek, sorunları ile yakından ilgilenerek onlara olan vefa borcumuzu ödemek için devlet ve millet olarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaktır." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin yiğit evlatları dün Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Mohaç'ta, Plevne'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, Cerablus'ta, Afrin'de, 15 Temmuz kalkışmasında ateşten ve tunçtan mürekkep ruhlarıyla ölüme nasıl meydan okuyup zafer libasını kuşandılarsa bilinmelidir ki bugün de aynı ruhla mukaddesatını muhafaza etmekten imtina etmeyeceklerdir. Bu aziz millet, atalarımızdan bizlere miras kalan kadim gaza anlayışıyla onlardan devraldığımız kutlu bayrağı dalgalandırmaya devam edecek, istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koymaktan bir an bile geri durmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimizin bizlere emanet ettiği tüm yakınları ile gazilerimize, devletimizin ve aziz milletimizin gönül ve şefkat kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

19 Eylül Gaziler Günü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

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