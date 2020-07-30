Vali Yavuz'dan bayram mesajı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, özünde sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en yüce manasını bulduğu bir Kurban Bayramı'nı daha birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yüreklerde kurulan gönül köprüleri ile uzağı yakın eden, şefkat ve merhamet duygularının yoğun olarak yaşandığı bayramların, kin ve nefret duygularının bertaraf edildiği mübarek ve müstesna günler olduğunu vurgulayan Yavuz, "Tarihimiz boyunca bizleri birbirimize kenetleyen milli ve manevi değerleri yaşatmak için bu müstesna günleri fırsat bilip, bir sıcak tebessümümüz ile içlerini ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımızın, aile büyüklerimizin, akraba, dost ve sevdiklerimizin bayramlarını bu bayramda sosyal mesafe kuralına uyarak ve mümkünse ziyaretlerine gitmeden, telefonlarla kutlayalım." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, bayramlaşma sevincinin daha sonra üzüntüye dönüşmemesi uyarısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Büyüklerimize ve sevdiklerimize göstereceğimiz yakınlık tehlikeli bir yakınlık olmasın, onlar için kalpten söylenen güzel sözler, bir annenin, babanın elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Bayram günlerini tatil olarak değil de ailemize, çocuklarımıza ayırdığımız bir zaman olarak değerlendirelim. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı da ihmal etmeyelim. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için trafikte daha dikkatli olalım, trafik kurallarını ihlal etmeyelim."

Bayramın ülkeye ve millete huzur getirmesini temenni eden Yavuz, Kocaeli halkının Kurban Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.