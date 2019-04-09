Vali Yavuz'dan Belediye Başkanlarına Ziyaret

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
ile Altınordu
Belediye Başkanı Aşkın Tören
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Güler'i tebrik ederek, "Demokratik olgunluk, hoşgörü ve nezaket içerisinde bir seçim ortamı oluştu. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmiş, dostluklar kurmuş ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir bakanımızın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş olması, şahsen beni de ziyadesiyle memnun etmiştir." dedi.
Güler'in engin tecrübelerinin, elbette şehre yansıyacağını ifade eden Yavuz, başkan Güler'in yapacağı tüm hizmetlerde yanında ve destekçisi olduklarını aktardı.
Yavuz, "Burada bir takım ruhu içerisinde birlikte bu şehrin hizmetlerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını istişare kültürüyle yürüteceğimiz konusunda en ufak bir tereddüdümüz söz konusu değil. Sayın bakanımızın engin tecrübelerinden, bilgi birikiminden istifade ederek şehrimize hep beraber güzel hizmetler yapacağımızı umuyorum." şeklinde konuştu.
Başkan Güler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet ciddiyeti açısından da çok güzel bir seçim oldu. Hem asayiş hem de bütün sistemin tıkır tıkır çalışması açısından en ufak bir problem olmadı. Seçimler demokrasinin şölenidir. Bu bakımdan en ufak bir problem olmadan güzel bir şekilde neticelendi." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Yavuz, daha sonra Altınordu Belediye Başkanlığına seçilen Aşkın Tören'e ziyarette bulundu.
Güzel bir seçim kampanyası olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Birikimli bir devlet adamı sıfatınızla Altınordu'muza yenilik katacağınıza, güzel hizmetler yapacağınıza gönülden inanıyorum. Bundan sonraki süreçte yapacağınız her türlü hizmette bu şehrin Valisi olarak ben ve yakın çalışma arkadaşlarımla işbirliği içerisinde sizin yanınızdayız. Yapacağınız her güzel hizmette her zaman bizi yanınızda bulacaksınız. Sizi destekleyeceğiz. Bu şehrin parlayan bir yıldız haline gelmesi bizim en büyük dileğimiz ve bunda da ufak bir katkımız olursa büyük bir mutluluk duyarız."
Başkan Tören de ziyaretten dolayı Yavuz ile beraberindekilere teşekkür etti.
Vali Yavuz'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman
, Ekrem Ballı, Adem Öztürk, Bayram Gale, Ahmet Arık ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma
Komutanı Albay Tolunay
Başer de eşlik etti.