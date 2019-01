- Vali Yavuz'dan 'fırtına' açıklaması Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte meydana gelen fırtınanın bilançosunu açıkladıORDU - Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayarak etkili olan fırtına sonrası meydana gelen hasarlarda, can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu söyledi.Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu genelinde dün akşam saatlerinde başlayarak, kenti etkisi alan şiddetli rüzgar ve fırtınanın bilançosunu açıkladı. Fırtınanın, Korgan ilçesinde 120 kilometre hıza kadar ulaştığına değinen Vali Yavuz, diğer ilçelerde de 80 kilometreyi aştığını hatırlattı. Buna bağlı olarak 12 ilçede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve cam kırılması gibi olayların yaşandığına dikkat çeken Vali Yavuz, "Ancak sevindirici olan konu, şuana kadar herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Şu an itibari ile yaptığımız tespitlere göre, 41 okul ve yurt binasında, 3 jandarma hizmet binasında, 1 hastane olmak üzere toplam 45 kamu binasında hasarın meydana geldiği tespit edilmiştir. Bunun dışında vatandaşlarımız ait 57 mesken, 4 samanlık benzeri yapıların çatı ve pencerelerinde hasar meydana gelmiştir. 14 aracın hasar gördüğü ilimizde, 3 vatandaşımız da karbonmonoksit zehirlenmesi ile bir vatandaşımız da çatıdan düşen artıklar vesilesi ile yaralanmıştır" dedi.Fırtına nedeniyle oluşan hasarların tamamını tespit etmek üzere kurumların görevlendirildiğini ifade eden Vali Yavuz, "Bu rakamlar değişken rakamlardır. En önemli hususlardan bir tanesi de enerji nakil hatlarında önemli hasarlar meydana gelmiş ve maalesef bazı bölgelere elektrik verilememiştir. Bu kapsamda bin 243 trafoda arıza, 436 mahallede elektrik verilememiştir. Bu kapsamda da görevlendirilen 63 ekiple, 869 trafo arızasından kaynaklanan 278 mahallede elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Bu sorunların da kısa zamanda giderilmesi için çalışmalar sürmektedir" şeklinde konuştu.Bütün kamu kurumlarının görevi başında hizmet vermek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Vali Seddar Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.