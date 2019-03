Vali Yavuz'dan Halk Günü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sorun, sıkıntı, şikayet, ihtiyaç ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "halk günü" toplantılarını sürdürüyor.

Periyodik olarak düzenlenen "halk günü" toplantısından birisini daha gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, toplantıya katılan 140 vatandaşın tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Yavuz, vatandaşın her daim yanında olmaya özen gösterdiklerini söyledi.



Kurum müdürlerinin de katılımı ile vatandaşların sorun, sıkıntı ve şikayetlerine çözüm üretmek için gayret ettiklerini ifade eden Vali Yavuz, Türkiye'de vatandaşa hizmet etme anlayışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte değiştiğine dikkat çekti.



Vali Yavuz, "Değerleri kardeşlerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Valiliğimizde görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Bugün kurum müdürlerimizle beraber inşallah sizlerin sorunlarına, şikayetlerine, taleplerine elimizden geldiği kadar çözüm üretmeye çalışacağız. Sizlerin her daim yanında olmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları ile sizlerin daha fazla yanında olmaya gayret ediyoruz. Türkiye'de vatandaşa hizmet etme anlayışı, Cumhurbaşkanımız ile birlikte değişmiştir. Devletin gülen yüzü, şefkati daha fazla dezavantajlı gruplara hep yönelmiştir. Biz de bu şehirde Cumhurbaşkanımızın temsilcisi sıfatıyla karşınızdayız. Bütün çalışma arkadaşlarımda buradalar. Sizlerin sorunlarına, şikayetlerine çözüm üretmek üzere hep beraber bugün çalışacağız" diye konuştu.



Toplantıya katılan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Yavuz, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not aldı ve toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine de talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerine çözüm bulunmasını istedi. - ORDU

