Vali Yavuz'dan Körfez'e övgü - Son Dakika

Vali Yavuz'dan Körfez'e övgü

Körfez'de yatırımları inceleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, başarılı projeler için Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibini tebrik etti.

Vali Yavuz'dan Körfez'e övgü, System.String[]

Körfez'de yatırımları inceleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, başarılı projeler için Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibini tebrik etti.

İlçedeki STK'ları ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, daha sonra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü ziyaret etti. Başkan Şener Söğüt tarafından karşılanan Vali Yavuz, belediye çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Başkan Söğüt'ten övgüyle bahseden Vali Yavuz Şeref Defteri'ni imzalayarak başarılar diledi. Vali Yavuz, Şeref Defteri'ne, Ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan, başarılı çalışmalar yapan Başkan Söğüt'ü tebrik ederim dedi. Ziyarette ayrıca Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Başkan Yardımcıları da yer aldı. Belediye ziyareti sonrasında Vali Yavuz, Körfez'deki yatırımları inceledi. Yapımı devam eden Yarımca Anadolu Lisesi, Mimar Sinan İlkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Okulu gezen Vali Seddar Yavuz, yetkililerden de bilgi aldı.

Daha sonra da Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan ve teslimi gerçekleştirilen Sarnıç Han'ı gezen Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet, kütüphane yapılacak olan çatı katını da gezdi, Körfez manzarasını izledi. Körfez Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından olan Sarnıç Han'ı gezen Vali Seddar Yavuz, inşaatın mimarisini beğenerek kütüphanenin gençlere hizmet vereceğini söyledi. - KOCAELİ

Vali Yavuz'dan Körfez'e övgü
Vali Yavuz'dan Körfez'e övgü
Vali Yavuz'dan Körfez'e övgü

Şener Söğüt, Kocaeli, Körfez, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz'dan Körfez'e övgü - Son Dakika

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