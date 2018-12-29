Son Dakika Haberleri: Vali Yavuz'dan Yeni Yıl Mesajı

Vali Yavuz'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz mesajında, bir yılın yaşanmışlıklarını daha geride bırakırken, yeni umutlar ve yeni beklentiler içinde geleceğe daha güvenle bakılan yeni bir yıla girildiğini belirtti.

Bu yeni yılda, var güçleriyle çalışıp, "Büyük Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini aktaran Yavuz, Ordu'yu ve Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklarına inandığını dile getirdi.

2018 yılında, Ordu'yu daha iyi noktalara taşıyacak birçok alanda güzel hizmetler ve çalışmalar yapıldığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Devletimizin şefkatli elini, imkanlarını Ordu'nun tüm sathına ulaştırma yönünde yoğun mesai harcandı. Başta eğitim, ulaşım, sağlık, tarım, sosyal hizmetler gibi daha birçok alanda önemli mesafeler kat edildi. Karadeniz'in incisi güzel Ordu'muzun gelişmesi, kalkınması ve layık olduğu yere gelmesi için geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da sevgili Orduluların, mesai arkadaşlarımın ve tüm kamu görevlilerinin gönül birliği içerisinde en üst düzeyde sevgi ve şefkat birlikteliğiyle katkı sağlayacaklarına eminim."

Yavuz, 2019 yılının, başta Türkiye'ye, tüm Ordulu hemşehrilerine huzur, mutluluk ve güven getirmesini, başarılarının daim olmasını, sevginin hiç eksik olmamasını, birlik ve beraberliklerinin daha da pekişmesine vesile olmasını temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:43 Kaynak: AA

Türkiye, Ordu, Güncel
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