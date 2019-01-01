Vali Yavuz'dan Yeni Yıl Ziyaretleri

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, yeni yıla çalışarak giren kamu görevlilerini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yavuz, kentin huzuru ve güvenliği, can ve mal emniyeti ile vatandaşların sağlığı için çalışan kamu görevlilerini, 2018 yılının son saatlerinde çalıştıkları yerlerde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Güvenlik kontrol noktalarını ziyaret eden Yavuz, görevli polis ve askerlere tatlı ikramında bulundu. Trafik denetimlerinde durdurulan araçların sürücü ve yolcularının da yeni yılını tebrik eden Yavuz, sürücüler ile yolculara da çikolata ikram etti.
Yavuz, 112 Komuta Kontrol Merkezine de giderek, burada görev yapan doktor ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.
Vali Yavuz, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığında görevli itfaiye teşkilatı personeliyle bir araya geldi.
Ordu Devlet Hastanesinin acil servisi, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine de giden Yavuz, doktor, hemşire, hasta bakıcı ve görevli memurlara karanfil vererek yeni yıllarını tebrik etti. Yavuz, hastanelerde tedavi görev hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yavuz, yeni bir yıla yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla yol aldıklarını belirtti.
Başta Ordulular olmak üzere Türk milletinin ve tüm insanlığın yeni yılını kutlayan Yavuz, yeni yılın herkese huzur, barış, kardeşlik getirmesini, özellikle ülkedeki kardeşlik bağlarının pekişmesini, geleceğin Türkiyesi'nin daha güçlü bir Türkiye olması yolundaki gayretlerinin artmasını diledi.
Vatandaşların yeni yılı huzur içinde geçirmeleri için başta emniyet ve jandarma teşkilatı olmak üzere sağlık, zabıta, itfaiye gibi diğer kurumların görev yaptığını anlatan Yavuz, "Jandarma
ve emniyet birimlerimiz 301 ekip ile teşekkül ettirilmiş, bin 585 güvenlik görevlimiz vatandaşlarımızın yılbaşını huzur içinde geçirmeleri için görevlendirilmiştir. Ayrıca emniyet ve jandarmadan oluşturulan 84 ekip, trafik güvenliğinin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için çalıştı." ifadelerini kullandı.
Ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz
ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
da katıldı.