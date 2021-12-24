Vali Yavuz, Denetimlere Katıldı - Son Dakika
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Vali Yavuz, Denetimlere Katıldı

24.12.2021 00:15
Vali Yavuz, Denetimlere Katıldı

Fahiş fiyatlar nedeniyle Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla oluşturulan ekipler tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren market ve benzeri işyerlerine yönelik denetimler başlatıldı.

Fahiş fiyatlar nedeniyle Vali Seddar Yavuz'un talimatlarıyla oluşturulan ekipler tarafından ilimiz genelinde faaliyet gösteren market ve benzeri işyerlerine yönelik denetimler başlatıldı.

Denetimlere bizzat katılarak yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçesi Yenişehir ve Yahya Kaptan mahallelerinde faaliyet gösteren bir kısım market ve işyerlerini ziyaret etti.

Vali Yavuz, market müdür ve sorumlularından sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatlar hakkında bilgiler alarak, raflardaki ürün fiyatlarını denetledi. Daha sonra beraberindeki ilgili kurum müdürlerine denetimlere aralıksız devam edilmesi ve haksız fiyat artışları ile ilgili yapılması gerekenler hususunda talimatlarda bulundu.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Ticaret Odası Başkan V. Volkan Yılmaz ile Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan V. Ali Sarı'nın eşlik ettiği denetimlerde Vali Yavuz, market çalışanları ile de bir süre sohbet ederek, kolaylıklar diledi.

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Kaynak: Habermetre

Münir Karaloğlu, Yenişehir, Kocaeli, Market, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Yavuz, Denetimlere Katıldı - Son Dakika

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