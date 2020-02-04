Vali Yavuz Fatsa'da açılışlara katıldı - Son Dakika
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Vali Yavuz Fatsa'da açılışlara katıldı

6 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldı.

Vali Yavuz Fatsa'da açılışlara katıldı, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinliklere katıldı.


Vali Seddar Yavuz ilk olarak, Fatsa Bilim ve Sanat Merkezinde, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla yaptırılan "Yazılım ve Tasarım Atölyesi"nin açılış programına, ikinci olarak ilçede yapımı biten Mehmet Akif Ortaokuluna son olarak Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki laboratuvar ve atölye açılısını gerçekleştirdikten sonra aynı okulda kariyer günlerine katılarak öğrencilere konferans verdi.


Gerçekleşen programda Vali Yavuz'a Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri ve çok sayıda protokol üyesi eşlik etti. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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