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Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı - Son Dakika

Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı

18.06.2021 22:14

Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı Vali Yavuz devletin şefkatli elini 87 bin aileye uzattı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Amacımız bize gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmaktır" Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 17 yıl önce Siverek'te kaymakamlık görevi sırasında,...

Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı

Vali Yavuz devletin şefkatli elini 87 bin aileye uzattı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"Amacımız bize gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmaktır"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 17 yıl önce Siverek'te kaymakamlık görevi sırasında, eşiyle birlikte başlattığı "Gönülden Gönüle" projesiyle bugüne kadar 87 binin üzerinde aileyi ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Seddar, Yavuz 2004 yılında Siverek'teki kaymakamlık görevi sırasında, ihtiyaç sahibi ailelere umut olmak amacıyla başlattığı "Gönülden Gönüle" projesini kararlılıkla sürdürüyor. Eşi Selda Yavuz'la birlikte başlattığı proje kapsamında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 17 yıllık sürede 87 binin üzerinde aileye ulaşarak, umut oldu. Siverek'te başlattığı projeyi, kaymakam olarak görev aldığı Kemer ve Gaziosmanpaşa ilçelerine taşıyan Vali Yavuz, daha sonra vali olarak görev yaptığı Uşak, Muş, Ordu ve Kocaeli'de de başarı ile uyguladı. "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" sloganı ile görevini sürdüren Vali Seddar Yavuz, görev aldığı her şehirde şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, öksüzler, yetimler ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Kocaeli'de 1 yılda 4 bin 658 aile ziyaret edildi

Sosyal medya, telefon, elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla iletilen taleplerin ilgili birimlere yönlendirilmesiyle, diğer ihtiyaçların ise ev ziyaretleri yapılarak yerinde tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını yürüten Yavuz, Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin artırılması, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesini sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında Kocaeli'de görevi sırasında Vali Yavuz ve eşi Selda Yavyz, bir yıllık süre zarfında 4 bin 658 haneyi ziyaret etti. Üstlendikleri görevin önemine dikkat çeken Vali Yavuz, "Bu mesleğin en önemli özelliklerinden biri Anadolu'da halkımızın bizi 'Devlet' olarak tanımlamasıdır. Halkımızın gözünde devlet, her şeydir. İhtiyacını, sorununu paylaşabildiği, derdine çare aradığı makamlardır buralar" dedi.

"Gece karanlığında bu işi yürütüyorduk"

"Amacımız gönül köprüleri kurmak, kimseyi kimsesiz bırakmamak" diyen Vali Yavuz, "Ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır' dedik. Devletin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir anlayışıyla bu güne kadar 87 binin üzerinde aileye ulaştık. Binlerce çocuğumuzun üniversite bitirmesine, meslek sahibi olmasına vesile olduk, binleri ifade edebileceğimiz sayıda insanımızı sağlığına kavuşturduk. Binlerce ailenin ev eşyasından tamiratına, ev sahibi olmasına kadar geniş bantta hizmetlerimiz oldu. Tespit ettiğimiz ailelerin kapısını çalmak, o andaki hallerini görmek ve o halleriyle onları değerlendirmek, hastası varsa tedavi ettirmek, çocuğu okula gidemiyorsa çocuğunu okula göndermek, ev eşyası yoksa temin etmek, gerekiyorsa evini tamir etmek gibi geniş bir projedir; "Gönülden Gönüle". Büyük bir heyecanla vakıf çalışanlarımızla gece karanlığında bu işi yürütüyorduk. Büyük bir zevk almaya, mutlu olmaya başladık. İnsanları mutlu ettikçe daha çok mutlu olduk. Sonrasında bu projeyi gündüzlere yaydık. Birçok köye ulaştık. Bu proje il, ilçe merkezleriyle sınırlı kalmadı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kapı kapı dolaşarak bu projeyi devam ettirdik. Valilik görevlerimde de sürdürdük" diye konuştu.

"Amacımız bize gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmaktır"

"Projeyi eşi ve kaymakamlar ile eşlerinin katkısıyla titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Makamlar aslında lütuf olduğu kadar imtihandır. Herkese kaymakamlık, valilik nasip olmayacağına göre böylesine ulvi bir görevi ifa ederken de milletin duasında, gönlünde olmak ve Hazreti Ömer'in 'Fırat'ın kenarında bir koyunu kurt kapsa bundan kendimi sorumlu addederim' dediği gibi bu şehrin bize emanet edildiğini, insanların herhangi bir sıkıntısı olduğunda da dertlerine derman olmanın temel görevimiz olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız bize gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı
Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı
Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı
Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı

Gaziosmanpaşa, Seddar Yavuz, Siverek, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle Projesi'yle 87 bin aileye ulaştı - Son Dakika


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