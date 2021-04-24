Vali Yavuz, "Gönülden gönüle" projesiyle 17 yılda 86 bin aileye devletin şefkat elini uzattı Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal devlet anlayışının benimsenmesi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin artırılması, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi amacıyla Siverek'te 2004 yılındaki kaymakamlık görevi sırasında başlattığı "Gönülden Gönüle" projesi ile 86 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştı.

Siverek'ten çıktığı yolculukta, toplumun dezavantajlı gruplara yönelik başlattığı projeyi kaymakam olarak görev aldığı Kemer ve Gaziosmanpaşa ilçelerine taşıyan Yavuz, daha sonra vali olarak görev aldığı Uşak, Muş, Ordu ve Kocaeli'de çalışmalarını sürdürdü.

Yavuz çifti, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ihtiyaç sahibi vatandaşların gönlüne girmek ve devletin şefkat elini onlara uzatmak için kaymakamların da katılımıyla Kocaeli'de görev yaptığı 10 aylık sürede 2 bin 500'ün üzerinde aileye ulaştı.

"Amacımız gönül köprüleri kurmak, kimseyi kimsesiz bırakmamak"

Vali Yavuz, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerini karşılamak için projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Sosyal medya, telefon, elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla iletilen taleplerin ilgili birimlere yönlendirildiğini, gerekirse ev ziyaretleriyle ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini aktaran Yavuz, programlanan günlerde ortalama 15 ev ziyareti gerçekleştirdiklerini, iş yoğunluğu nedeniyle kimi zamanlar eşinin bu ziyaretleri tek başına yaptığını anlattı.

Yavuz, üstlendikleri görevin önemine işaret ederek, "Bu mesleğin en önemli özelliklerinden biri Anadolu'da halkımızın bizi 'devlet' olarak tanımlamasıdır. Halkımızın gözünde devlet, her şey... İhtiyacını, sorununu paylaşabildiği, derdine çare aradığı makamlardır buralar." dedi.

Projeden bahseden Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Tespit ettiğimiz ailelerin kapısını çalmak, o andaki hallerini görmek ve o halleriyle onları değerlendirmek, hastası varsa tedavi ettirmek, çocuğu okula gidemiyorsa çocuğunu okula göndermek, ev eşyası yoksa temin etmek, gerekiyorsa evini tamir etmek gibi geniş bir proje... Büyük bir heyecanla vakıf çalışanlarımızla gece karanlığında bu işi yürütüyorduk. Büyük bir zevk almaya, mutlu olmaya başladık. İnsanları mutlu ettikçe daha çok mutlu olduk. Sonrasında bu projeyi gündüzlere yaydık. Birçok köye ulaştık. Bu proje il, ilçe merkezleriyle sınırlı kalmadı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da kapı kapı dolaşarak bu projeyi devam ettirdik. Valilik görevlerimde de sürdürdük."

Amaçlarının gönül köprüleri kurmak, kimseyi kimsesiz bırakmamak olduğunu aktaran Yavuz, "Ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır, dedik. 'Devletin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir' anlayışıyla bu güne kadar 86 bini üzerinde aileye ulaştık. Binlerce çocuğumuzun üniversite bitirmesine, meslek sahibi olmasına vesile olduk, binleri ifade edebileceğimiz sayıda insanımızı sağlığına kavuşturduk. Binlerce ailenin ev eşyasından tamiratına, ev sahibi olmasına kadar geniş bantta hizmetlerimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Proje titizlikle sürdürülüyor"

Yavuz, projeyi eşi ve kaymakamlar ile eşlerinin katkısıyla titizlikle sürdürdüklerini dile getirerek, "Makamlar aslında lütuf olduğu kadar imtihandır. Herkese kaymakamlık, valilik nasip olmayacağına göre böylesine ulvi bir görevi ifa ederken de milletin duasında, gönlünde olmak ve Hazreti Ömer'in de ifade ettiği gibi 'Fırat'ın kenarında bir koyunu kurt kapsa bundan kendimi sorumlu addederim' dediği gibi bu şehrin bize emanet edildiğini, insanların herhangi bir sıkıntısı olduğunda da dertlerine derman olmanın temel görevimiz olduğu anlayışıyla hareket ediyoruz. Amacımız; bize gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşmak. Projenin temel hedefi de şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, öksüzler, yetimler ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımız." diye konuştu.

Kocaeli'de ulaştıkları aile sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini belirten Yavuz, "sosyal inceleme ekibi"nin tespit ettiği kişilerin ihtiyaçlarının karşılandığını sözlerine ekledi.