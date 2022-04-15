Vali Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Kandıra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'un sosyal projelerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesiyle Kocaeli genelinde sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalınmadık kapı bırakılmıyor.

Vali Yavuz ve eşi, Kandıra'da önce şehit Ergin Olcay'ın baba ocağına, daha sonra Kıbrıs gazileri Kerim Ersoy, Muhammet Tavşan ve İsmail Alkan'ın evlerine misafir oldu.

Ardından Yavuz çifti, ilçede öksüz-yetim, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 13 aileyi daha evlerinde ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sorunlarını dinleyen Yavuz çifti, gerekenin yapılacağını söyledi.

Ziyaretleri esnasında karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet eden Yavuz çifti, kendilerini sevinçle karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.