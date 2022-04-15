Vali Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor

15.04.2022 09:14
Vali Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Kandıra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Kandıra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'un sosyal projelerinden biri olan "Gönülden Gönüle" projesiyle Kocaeli genelinde sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalınmadık kapı bırakılmıyor.

Vali Yavuz ve eşi, Kandıra'da önce şehit Ergin Olcay'ın baba ocağına, daha sonra Kıbrıs gazileri Kerim Ersoy, Muhammet Tavşan ve İsmail Alkan'ın evlerine misafir oldu.

Ardından Yavuz çifti, ilçede öksüz-yetim, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 13 aileyi daha evlerinde ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sorunlarını dinleyen Yavuz çifti, gerekenin yapılacağını söyledi.

Ziyaretleri esnasında karşılaştıkları vatandaşlarla da sohbet eden Yavuz çifti, kendilerini sevinçle karşılayan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

YORUMLAR
500

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:43 Şahan Gökbakar'dan mültecilerle ilgili paylaşım geldi: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
08:26 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti, özür dilemeyecekleri için biz açıklıyoruz
08:18 Sarıyer'de gecekondu üzerine TIR devrildi: Yaralılar var
08:17 İstanbul'da sahte dolar operasyonu: Banka 180 bin dolar zarara uğradı
08:08 İBB Meclisinde İmamoğlu ile AK Partili Göksu arasında gerilim! Göksu eleştirdi, İmamoğlu "iki kez seçim kaybetmenin öfkesi" dedi
07:51 15 Nisan Cuma günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, ilkbahar kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 09:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement