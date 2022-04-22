Vali Yavuz güvenlik güçleriyle iftar yaptı - Son Dakika
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Vali Yavuz güvenlik güçleriyle iftar yaptı

22.04.2022 09:21
Vali Yavuz güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze uygulama noktasında görevli güvenlik güçleri ile iftar yaptı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze uygulama noktasında görevli güvenlik güçleri ile iftar yaptı.

Uygulama noktasında gerçekleştirilen programa Vali Yavuz'un yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ve uygulama noktasında görevli güvenlik güçleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, dualar eşliğinde oruçların açılmasıyla devam etti.

İftar yemeğinin ardından Vali Yavuz, Kocaeli'nin emniyet ve jandarmanın yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde güvenli bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Araç trafiği bakımından Türkiye'nin en yoğun bölgelerinden birinde bulunuyoruz. Marmara'da yaklaşık 25 milyon vatandaşımız yaşıyor. Kocaeli de geçiş istikametinde bulunduğundan araç trafiğinden en çok etkilenen bir il. Özellikle bu akşam ki iftarımızı da araç trafiğinin en yoğun olduğu Gebze uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerimizle yapmak istedik. Bu vesileyle gece gündüz, bayram, tatil demeden, özveriyle görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin."

Vali Yavuz, güvenlik görevlilerinin ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

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Güvenlik güçleri, Kocaeli, Gebze, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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