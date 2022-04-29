Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu

29.04.2022 12:32
Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bulut, Vali Yavuz'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yavuz da dünyada zor bir dönemden geçildiğini anlatarak, iş insanlarının birlik ve beraberliği, çalışması, gayreti ve Allah'ın da izniyle bu buhranlı dönemden yeni bir ufuk ve yeni bir kapı açılacağını umut ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılını kuruluş yüzyılı, ikinci yüzyılını da diriliş, kıyam ve yükseliş dönemi olarak tanımladığını aktaran Yavuz, "Lütfen ümitsiz olmayın. Özellikle Avrupa'daki üretimin azalmasıyla Türkiye'de çok yoğun bir üretim yapıldığını görmekteyiz. Birçok mal ve hizmet yurt dışına ihraç ediliyor. 225 milyar dolarlık ihracat rakamlarının yakalanmasını da böyle izah etmek gerekir. Önümüzdeki süreç için üretmeye, çalışmaya devam edin. Türkiye öyle ya da böyle herkesin elini sıkmak için sıraya gireceği bir ülke olacak. Bunda zerre kadar tereddüt yok." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ATO Meclis Başkanı Acı: 'İsraf, iflasa götürmemeli' ATO Meclis Başkanı Acı: 'İsraf, iflasa götürmemeli' GTO Nisan ayı genişletilmiş Meclis Toplantısı yapıldı GTO Nisan ayı genişletilmiş Meclis Toplantısı yapıldı

Meclis Başkanı, Kocaeli, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement