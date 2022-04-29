Vali Yavuz iş insanlarıyla iftarda buluştu - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından düzenlenen iftar programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, KOTO yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bulut, Vali Yavuz'a katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yavuz da dünyada zor bir dönemden geçildiğini anlatarak, iş insanlarının birlik ve beraberliği, çalışması, gayreti ve Allah'ın da izniyle bu buhranlı dönemden yeni bir ufuk ve yeni bir kapı açılacağını umut ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılını kuruluş yüzyılı, ikinci yüzyılını da diriliş, kıyam ve yükseliş dönemi olarak tanımladığını aktaran Yavuz, "Lütfen ümitsiz olmayın. Özellikle Avrupa'daki üretimin azalmasıyla Türkiye'de çok yoğun bir üretim yapıldığını görmekteyiz. Birçok mal ve hizmet yurt dışına ihraç ediliyor. 225 milyar dolarlık ihracat rakamlarının yakalanmasını da böyle izah etmek gerekir. Önümüzdeki süreç için üretmeye, çalışmaya devam edin. Türkiye öyle ya da böyle herkesin elini sıkmak için sıraya gireceği bir ülke olacak. Bunda zerre kadar tereddüt yok." ifadelerini kullandı.