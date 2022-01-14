Vali Yavuz, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin çocuk oyuncusunu ağırladı - Son Dakika

Vali Seddar Yavuz, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" adlı filmde Eren Bülbül'ün çocukluğunu oynayan Ahmet Eren Taşdelen ve ailesini ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Trabzon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan filmde, Eren Bülbül'ün çocukluğunu oynayan Ahmet Eren Taşdelen ve ailesini misafir etti.

Kartepe Sarımeşe İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Eren Taşdelen ve annesi Safiye Taşdelen ile bir süre sohbet eden Vali Yavuz, büyük beğeni toplayan filmde performansıyla göz dolduran Ahmet Eren'i tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu ve hediye verdi.

Ahmet Eren Taşdelen ve annesi, Vali Yavuz'a yakın ilgisi ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.