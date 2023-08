Vali Yavuz, Körfezli Muhtarlarımızın Sorun ve Taleplerini Dinledi

Vali Seddar Yavuz, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Yavuz bugün de Körfez ilçesi muhtarlarımızla bir araya gelerek ihtiyaç, sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, daire müdürleri, kurum yetkilileri, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve Körfez ilçe muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda; Vali Seddar Yavuz, katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmalarını yaptı.

Dünyanın hızla değiştiğini ve bilginin çok çabuk üretilip tüketilmeye başladığına değinen Vali Yavuz; Teknolojik değişim süreci içerisinde insan davranışları ve toplumun beklentileri de değişiyor. Dolayısıyla kamu yönetiminin de bu değişim ve dönüşümü yakalayabilmesi, vatandaş taleplerine de hızlı bir şekilde cevap vermesi gerekiyor. Bizim kadim geleneğimizden kaynaklanan 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' sözü temel prensibimizdir. Aynı noktada Türk Devlet geleneğimizde yer alan " Fırat'ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa bundan ben sorumluyum" düsturuyla hizmet etmeye devam ediyoruz. "

Evvelden dünyada kutsal devlet vardı şimdi kutsal vatandaş var diyen Vali Yavuz; "Aziz milletimizin patron olduğu yeni bir düzene geçiyoruz. " dedi.

Devlet, Vatandaşını Mutlu ve Memnun Etmek İçin Var

Devlet özü itibariyle vatandaşını mutlu ve memnun etmek için var. Kamu görevlileri rahat etmek için bu koltuğa gelmez, rahat ettirmek için gelir. Bir yere aday oluyorsanız rahat ettirmek için olmalısınız. Örneğin Vali olmak mı istiyorsunuz? Gerekirse uyumayacaksınız. Üzerimizde devletin ve milletin emaneti var. Bizim verdiğimiz ya da vermediğimiz, geç ya da erken verdiğimiz kararlar nedeniyle mağdur olan insanların mağduriyetini kim karşılayacak? Yarın bu insanlar bizden hesap sorarsa ilahi mahşerde biz nasıl cevap vereceğiz? Şimdi insanlar hep kul hakkını konuşuyor, bizler de kamu hakkını konuşmalıyız. Hepimiz harcamaları yaparken israftan kaçınmalıyız. "

Milli Birlik ve Beraberliğe, Kardeşliğe İhtiyacımız Var

Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yüzyılda karşılaştığı en büyük tehditlerle tekrar yüzleşiyor diyen Vali Yavuz şunları kaydetti: "Biz eski Türkiye Cumhuriyeti devleti değiliz, son 300 yılın en güçlü Türkiye'siyiz. Ben 10 yıl Diyarbakır, Bingöl ve Muş gibi illerde görev yapan bir Vali olarak net bir şekilde söylüyorum ki, biz artık arazideki gezen yaban hayvanlarına kadar her şeyi görebiliyoruz. Bugün Türkiye istediği coğrafyada operasyon yapabilecek askeri ve ekonomik güce sahip. Bu yüzden de milli birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Farklı düşünebiliriz, farklı yollarda olabiliriz, ama önceliğimiz Ay Yıldızlı Al Bayrağımızdır. Türkiye'nin toprak bütünlüğünde yani tek vatan düşüncesinde anlaşmalıyız. Kuzu postuna bürünüp, leş kargası gibi ülkeye saldıran, yıkıcı, bölücü faaliyetlerde bulunan, ülkenin bayrağına hakaret eden yapılar ile bizim aramızda bir bağ olamaz. Bunu özgürlük, demokrasi, insan hakları olarak tanımlayamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde o ülkenin bayrağına, vatanına kast eden hiç kimse bir hak kullanamaz. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda netiz ve bu konuda net olmaya devam edeceğiz. Bunları meşrulaştıran, bunlara yol veren, bunları iyi bir çocuk gibi sunanlarla, Aziz milletimiz eninde sonunda hesaplaşacaktır. İster etnik, ister dini adı her ne olursa olsun, hangi motifte olursa olsun bütün terör örgütleriyle mücadele konusunda tavrımız nettir. "

Aklınızı Kiraya Vermeyin

Çocuklarınıza dinini öğretin diyen Vali Yavuz: "Dini öğretmezseniz bir hokkabazın, merdiven altı bir sapığın, yabancı istihbarat örgütlerinin kurduğu, yönettiği, sonradan ele geçirdiği örgütlerde çocuklarınız heba olur. Oysa biz 84 milyon vatan evladını aynı gözle görüyor ve onları kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Biz etnik, dinsel gibi şu bu ayrımları asla kabul etmiyoruz. Çocuklarımızı Vahiyleri ve aklı esas alan, medeniyet tasavvuru olan, sorgulayan, bir şeyin doğruluğunu araştıran insanlar olarak yetiştirmemiz lazım. Böyle yetiştiremezseniz yine başka bir sorunla karşılaşırsınız. Bu yüzden aklını kiraya vermeyen, ben bilirim, ben de araştırırım, benim de fikrim var diyen bir gençliğe ihtiyacımız var. Mutlak itaat ancak Allah'a ve Resulüne olur. Bunun dışında hiç kimseye hiçbir faniye mutlak itaat kabul edilebilir bir durum değildir. Toplum olarak bu konuda daha tutarlı olmamız gerekiyor. "

Pandemiye de değinen Vali Yavuz şunları paylaştı: "Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyada açık ara pandemiyi en iyi yöneten ülkedir. Yurt dışını bilen, defalarca yurt dışa giden birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bu şehir yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin talebini karşıladı. Avrupa'da insanlar yaşlılarını ölüme terk ederlerken bu şehirde 750 bin civarındaki yaşlı ve kronik hastaya evde sağlık hizmeti ve evde bakım hizmeti verildi. Yine 700 bin civarında talep de Sosyal Vefa Destek Grupları tarafından karşılandı. Bunu az çalışır, çalışmaz denilen kamu çalışanlarımız yaptı. Benim koordinasyonluğumda, Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kamu kurum kuruluşlarımız inanılmaz bir şekilde çalıştı. Bu toplantıya hem sizi dinlemek hem de teşekkür etmek için geldim. Bizimle beraber aynı kulvarda çalıştınız, koştunuz dolayısıyla bugün hiç olmazsa size teşekkür edelim dedik. Belki bunu en çok hak edenlerden biri sizlersiniz. "

Aşı Olmadan Bu Sorunu Kalıcı Olarak Çözemeyiz

Aşılama çalışmalarına da değinen Vali Yavuz, aşılama çalışmalarında muhtarlarımızdan beklentilerinin büyük olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Aşı olmadan bu sorunu kalıcı olarak çözebilmemizin imkanı yok. Aşımızı olarak toplumsal bağışıklık kazanmamız lazım. Evvelden diyorlardı ki Avrupa aşı yaptı siz yapamadınız, sinovac Çin aşısı en iyisi biontech aşısı dediler getirdik şimdi de kısırlık yapar gibi şeyler söylenmeye başlandı. Böyle bir anlayış olabilir mi? Benim 18'ini yeni bitiren ve 20 yaşlarında iki tane evladım var, ikisine de aşı vurulma hakkı çıkar çıkmaz ilk fırsatta aşılarını yaptırdım. Komplo teorilerini bir kenara bırakalım. Bu devlet sizin çoğalmanızdan mutlu olur, biz nüfusu arttırmaya çalışıyoruz, nüfusu azaltmaya değil. Devlet olarak nüfusu teşvik ediyoruz. 2035'e geldiğinizde çalışacak kimsen kalmayacak, genç nüfusun kaybolacak. Oysa bizim en büyük gücümüz genç nüfustur. Bugün biz Avrupa'dan daha çok niye büyüyoruz? Genç nüfus sayesinde büyüyoruz çünkü dinamiğiz, çabuk öğreniyoruz, çabuk hareket ediyoruz. Kocaeli'de ortalama yaş oranı 32 ve bu müthiş bir güç. Vaka sayıları ciddi bir şekilde artıyor. Burada bulunan bütün arkadaşlarımızdan aşı konusunun ısrarla anlatılmasını istiyorum. Aşılama konusunda şu anda Türkiye ortalamasının üstündeyiz ama ben her zaman Kocaeli'ye birincilik yakıştırırım. Ödediğimiz vergi, bilim, sanayi, teknoloji gibi alanlarda dördüncüyüz ve 5. 0 bir şehiriz. Bu şehir her zaman her alanda ilk 5'e oynamalıdır. Bu yüzden Kocaeli'yi hep beraber el birliğiyle bir an önce üst noktalara taşımamız lazım. Pandemi ile Mücadelemizde Bizlere Destek Olan Herkese Teşekkür Ediyorum

Pandemi ile mücadelemizde en çok çalışan, özveriyle görev yapan başta sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz ile her zaman destekçimiz olan belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, iş dünyasına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçen herkese ve siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyor, sizlerin nazarında Kocaelili hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. "

Hedefimiz 10 Bin Aileye Ulaşmak

Sosyal Devlet politikasına önem verdiklerini belirten Vali Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesine de değindi: "Ulaşamadığımız her insan bizim için bir kayıptır. Kimilerin kimi olun, ama kimsesizlerin kimsesi olmayı unutmayın yoksa tahtlarınız tabut olur. Size ihtiyacı olanların yanına koşup gitmezseniz burada sorun çıkar, bu Allah'ın gücüne gider. Bu açıdan da biz 'Gönülden Gönüle' projesi yürütüyoruz ve şu ana kadar Kocaeli'de 5 binin üzerinde aileyi ziyaret ettik. Bunun 843'ünü eşim ile ben bizatihi evlere giderek yaptık ve geri kalanını sevgili meslektaşlarım Kaymakamlarım yaptı. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 10 bin aileye ulaşmak. Sizlerden beklentimiz, mahallelerinizdeki ihtiyaç sahibi insanları lütfen bizimle paylaşın. Biz sizin yanınızdayız. Biz temel olarak şunu düşünüyoruz; acaba bir ihtiyaç sahibi kapıdan dönerse ve başka bir şey yaparsa bunun vebali kime ait olur? Temel mantığımız; insanımıza değer vermek, onu saygıyla karşılamak, onurunu kırmadan göndermektir. O yüzden hiçbir kamu yöneticisi yanına gelen vatandaşı oturarak karşılamamalı. Milletimize hizmet etmek onur ve şereftir. Bu yüzden muhtar arkadaşlarımız, kamu kuruluşlarına gittiğinde hak ettiği ölçüde karşılanmalı, sevgiyi, hürmeti görmelidir. Onlar mahallelerindeki sorunları bize iletiyorlar, aracı oluyorlar. Muhtarlarımız, bizim gören gözümüz, işiten kulağımız, dokunan şefkat elimizdir. Sizin aracılığınızla biz bütün topluma ulaşıyoruz ve sizler bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızsınız. Biliyorsunuz yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlerle ilgili çok güzel uygulamaları oldu. Dolayısıyla bizler her daim sizin yanınızdayız. Bunlar söz değildir, ben yapmadığım hiçbir şeyi söylemiyorum. Az konuşup çok iş yapacaksınız kural bu. "

Milletimizin Hizmetinde, Devletimizin Emrindeyiz

Amacımız milletimizin duasına hasıl olmaktır diyen Vali Yavuz: "Bu yüzden şöyle tarif ediyoruz; milletimizin hizmetinde, devletimizin emrindeyiz. Bu topraklardaki yardımlaşma, dayanışma sevgi kültürünü hiçbir yerde görmedim. Bu bizi geçmişte küresel güç yapan, yarın da küresel güç yapacak en önemli şifredir. Allah bunu milletimizden eksik etmesin. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. " dedi.

Muhtarlarımızın İhtiyaç ve Sorunları Dinlendi, Yetkililer Talimatlandırıldı

Muhtarlarımızın ihtiyaç ve sorunlarının ele alındığı ve yapılması gerekenler noktasında istişarelerde bulunulan toplantıda; Vali Yavuz, gereğinin yapılması ve takip edilmesi hususunda orada hazır bulunan kurum müdür ve yetkililerine talimat verdi. Muhtarlarımıza Başarı Belgesi Verildi Pandemi sürecindeki gayretli çalışmaları ve birçok alanda verdikleri hizmetlerden ötürü muhtarlarımıza tek tek Başarı Belgelerini ve hediyelerini veren Vali Yavuz, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek onlarla günün anısına toplu fotoğraf çekildi.