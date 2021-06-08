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Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti

08.06.2021 23:22
Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti, System.String[]

Vali Seddar Yavuz, Kimya sektöründe adını duyurmuş, ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Koruma Klor Alkali Fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Seddar Yavuz, Kimya sektöründe adını duyurmuş, ilimiz ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan Koruma Klor Alkali Fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Koruma Klor Alkali Fabrikası sahibi, Hayırsever iş adamı İbrahim Aracı, kardeşleri Kemal aracı ve Zümran Aracı tarafından karşılanan Vali Yavuz, fabrika içerisindeki tesisleri gezerek, çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından Vali Yavuz, beraberindekiler ile birlikte toplantı salonuna geçtiler. Burada fabrikanın çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Vali Yavuz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisini geliştirmeye yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti

Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş, İbrahim Aracı, İş Adamı, Fabrika, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti - Son Dakika


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