Vali Yavuz, Örnek Fındık Bahçesini İnceledi

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, "Birim alandan en yüksek verimi elde etmek de bir hedef olmalı." dedi.
Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan "Ordu İli
Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe
Oluşturulması ve Budama Elemanı Benim" projesi kapsamında yürütülen örnek fındık bahçesini inceledi. Perşembe
ilçesi Doğan Mahallesi'nde, üretici Ahmet Ak
'ın bahçesinde yapılan örnek budama çalışmalarını yerinde inceleyen Yavuz, fındıkta verimliliği artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz
ile proje koordinatörü Ömür Duyar'dan bilgi aldı.
Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da 400 dekarlık bir örnek bahçe uygulamasına geçildiğini söyledi.
Üreticinin teşvik edilmesi ve örnek bahçe uygulamasının son derece önemli olduğunu belirten Yavuz, örnek bahçelerin yaygınlaştırılması için 2019 yılı içerisinde Valilik tarafından destekleneceğini anlattı.
Örnek bahçe uygulamasıyla elde edilecek rekolte artışının çiftçilerin refahını yükselteceğini vurgulayan Yavuz, "Birçok ailemizin geçim kaynağı, fındığı olmayanın bile gündemi fındık. Dolayısıyla böylesine önemli bir ürün konusunda hem devletimizin ilgili birimleri hem de Valiliğimizin bu konuya duyarsız kalması elbette mümkün değil." diye konuştu.
Yavuz, örnek bahçelerin oluşturulması ve çiftçilerin teşvik edilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bugüne kadar yaklaşık 400 dekar civarında bir örnek bahçe oluşturuldu. Bana teknik elemanların verdiği bilgilere göre, bir randıman artışı 50 milyon, dekar başı 10 kilogram bir artışla yaklaşık 300 milyon lira civarında bir ek gelir sağlıyor. Dolayısıyla sadece bizim hesap ettiğimiz zaman, tüm bal üretimlerinden elde ettiğimiz gelirden daha üstünde bir gelirden bahsediyoruz. Dolayısıyla elimizdekinin önce en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Fındıkta üretim miktarını arttırmaya yönelik çalışmaların önemli olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki süreçte elbette en iyi türleri, çeşitlerin bulunması, bununla ilgili enstitülerle çalışılması da dahil olmak üzere bir fındık politikasının ayaklarının yere basması ve daha iyi bir yere getirilmesi en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Dolayısıyla sürekli fındık fiyatını tartışmak elbette önemli kıymetli bir şey ama bu arada da birim alandan en yüksek verimi elde etmekte bir hedef olmalı. Şöyle düşünüp hesap edelim, bugün bir dekar alandan 85 kilogram alan bir çiftçimizle aynı alandan 300 kilogram alan çiftçimizin rekabet edebilmesi elbette mümkün değil. Dolayısıyla bizim her halükarda üretim miktarını artırmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de teknik arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, gerçekten bu işi fennine ve tekniğine uygun yapmak gerekiyor."
Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ise projeye ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Konuşmaların ardından örnek bahçe uygulamasına katılan teknik personele başarı belgesi verildi.