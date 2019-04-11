Vali Yavuz: "Polis Güvenin Teminatıdır"

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polis ailelerine ve vazife malulü teşkilat mensuplarına yemek verildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polis ailelerine ve vazife malulü teşkilat mensuplarına yemek verildi.



Bir otelde düzenlenen yemekte konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, "Aziz Milletimizin dirilişi, kıyamı, medeniyet değerleri ile buluşması devam ediyor. Biz yeni baştan özlenen, beklenen ve her zaman mazlumların umudu olan yeni ve büyük güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Sancılarımız, sıkıntılarımız, dertlerimiz, sorunlarımız var. Bunun bedellerini de ödüyoruz. Bedeller dediğimiz zaman canlar veriyoruz. Kahraman yiğitlerimizi gencecik yaşlarda toprağa hediye ediyoruz. Hendek-çukur gibi birçok hain girişim karşısında hayatını kaybetmiş kardeşlerimiz var. 10 yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapmış bir kardeşiniz olarak, sizlerin acılarını, dertlerini yakinen biliyor ve ruhumuzda hissediyoruz. O yüzden şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için sizlerin bir nebze olsun yüzünüzde bir tebessüm olmak, bunun sebebi olmak için mücadele ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Şehadete gül bahçesine koşarcasına giden bir milletin evladıyız. Çünkü, biz Müslümanız ve Allah'a teslim olmuşuz. Şehitliğin seçilmiştik olduğunu, Allah'ın rızkına şehadet ettiğini hepimiz biliriz. Şehitlerin ölmediğini o yüzden söyleriz, iman ederiz" şeklinde konuştu.



"Kahraman fedakar polis teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum" diyen Vali Yavuz, Ordu'da huzur ve emniyetin sağlanması bakımından başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere elde edilen tüm başarıların polis ve jandarma teşkilatının etkin ve titiz çalışması sonucu elde ettiğinin altını çizdi. Yavuz, "Emniyet ve asayişten birinci derece sorumlu olan Valilerin en yakın çalışma arkadaşları, en yakın sırdaşları sizlersiniz. Sizlere en yakın çalışma arkadaşlarım olarak bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Allah sizleri her türlü kötülük, kaza, beladan muhafaza etsin" diyerek sözlerini tamamladı.



AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şener Yediyıldız da programda yaptığı konuşmada, "Bugün, polis teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümü. Türkiye Cumhuriyetinin iç güvenliği kadar dış güvenliği de önemlidir. Polis teşkilatımız da 174 yıldır bu coğrafyada hizmet etmekte, milletin güvenini, millet-devlet birlikteliğini sağlamakta ve hizmet etmektedir. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise konuşmasında, "Çok saygın bir mesleğin mensupları olarak sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sizlere minnettarız ve çok şey borçluyuz. Yaşamın en önemli temel unsurlarından bir tanesi güvenliktir. Bizlerin güvenliği için canınızı feda ediyorsunuz. Bizim için kutsal olduğunuzu bilmenizi isteriz ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz" dedi.



Programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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