Son Dakika Haberleri: Vali Yavuz, şehit ailesine 'Şehadet Belgesi'ni takdim etti
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Vali Yavuz, şehit ailesine 'Şehadet Belgesi'ni takdim etti

1 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 13 Mayıs 2019 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin ailesini ziyaret ederek 'Şehadet Belgesi'ni takdim etti.

Vali Yavuz, şehit ailesine 'Şehadet Belgesi'ni takdim etti, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, 13 Mayıs 2019 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin ailesini ziyaret ederek 'Şehadet Belgesi'ni takdim etti.

Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin Fatsa ilçesi Sakarya Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, şehidin annesi Hacer, babası Ümran Demirci'ye başsağlığı ve sabır dileyerek, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen 'Şahadet Belgesi' ve 'Hizmet Şilti'ni takdim etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan eşi Nurdan Demirci'yi de evinde ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, şehit eşine de Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen 'Şehadet Belgesi'ni ve 'Hizmet Şilti'ni takdim etti. Başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Ordu, Volkan Demirci, Güncel
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