Vali Yavuz, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şubesi bağışçılarıyla buluştu - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şubesi'ne bağışta bulunan sanayi kuruluşların temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Polisevi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Yavuz, salgın koşullarına rağmen üretim, istihdam ve ihracatta kentin ve ülkenin gösterdiği başarılı performansta emeği geçen iş insanlarına teşekkür etti.

Bu sayede özellikle dış ticaret hacmindeki açığın her geçen gün daha iyi bir noktaya evrileceğine işaret eden Yavuz, "Sizler ürettikçe de daha güçlü Türkiye'ye hep beraber ulaşacağız. Sizlere, iş insanlarımıza, sanayicilerimize güveniyoruz ve her fırsatta da devletimizin, sizlerin yanında olduğunu memnuniyetle görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, can, mal emniyetinin sağlanmasının devletin en önemli ve asli vazifelerinden olduğunu aktararak, dolayısıyla emniyet hizmetlerini iyi vermek zorunda olduklarını bildirdi.

Şehirde güvenli bir ortamda üretim yapılmasının emniyet ve asayiş hizmetlerinin kusursuz verilmesinden geçtiğini belirten Yavuz, bu anlamda emniyet ve jandarma teşkilatının fedakarca çalışma yaptığını kaydetti.

Yavuz, başta güvenlik hizmetleri olmak üzere kenti ilgilendiren pek çok alanda gerek Büyükşehir Belediyesinin gerekse iş insanlarının destekte bulunduğunu aktararak, "Önümüz açık, yatırım yapmaya, istihdama, üretime, ihracata devam edelim çünkü bu ülkenin daha da güçlenmesi ve kalkınması için başka bir yol ve yöntem yok." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kocaeli Şubesi'ne bağışta bulunan sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanlarına plaket verdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, iş insanları ve bağışta bulunan sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.