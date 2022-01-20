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Vali Yavuz ve eşi, ÖNEM Projesi kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Vali Yavuz ve eşi, ÖNEM Projesi kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi

20.01.2022 10:24
Vali Yavuz ve eşi, ÖNEM Projesi kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'un himayelerinde, Valilik koordinesinde uygulamaya konulan projede kentte belirlenen hamiler eşliğinde çocuklarla buluşmalar gerçekleştiriliyor.

Yavuz çifti, proje kapsamında hamiliklerini yaptıkları öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Öğrencilerin sorunlarını, isteklerini dinleyerek onlara öğütler veren Yavuz çifti, çocukların eğitim ve okul durumları hakkında bilgi aldı.

Yapılan etkinliklerden de bahseden Yavuz çifti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yavuz, ziyaretlerde, "Bu aziz milletin her bir çocuğu, benim çocuğum kadar kıymetli ve değerlidir. Başkasının çocuğunu dert etmiyorsanız bir sorun var demektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz, bu doğrultuda her bir sıkıntınız sıkıntımız, her bir dileğiniz bizim için görevdir. Aile fertlerimizin her birinin elinden tutacak, onları yarınlara hazırlayacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Selda Yavuz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Vali Yavuz ve eşi, ÖNEM Projesi kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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