Vali Yavuz Yeni Doğan Bebeğe İsim Verdi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan kendisine ulaşan ailenin yeni doğan bebeğinin kulağına ezan okuyarak isim babası oldu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan kendisine ulaşan ailenin yeni doğan bebeğinin kulağına ezan okuyarak isim babası oldu.



Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde yaşayan Ümit Tekçe, Vali Yavuz'dan sosyal medya aracılığıyla yeni doğan bebeğine isim vermesi ve kulağına ezan okuması talebinde bulundu.



Yavuz, eşi Selda Yavuz ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine gitti.



Vali Yavuz, Duygu ve Ümit Tekçe çiftinin yeni doğan bebeklerine "Bora İlker" ismini verdi, kulağına ezan okudu.



Çifti tebrik ederek "gözünüz aydın" diyen Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Bora İlker'e altın takarak, hayırlı ömür dileğinde bulundu.





Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde doğum yapan diğer aileleri de ziyaret eden Yavuz çifti, yeni doğan bebeklere hem altın hediye etti, hem de ailelerini tebrik etti.



Yeni doğan ünitesini de gezen Vali Yavuz, ünitenin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur'dan bilgi aldı.

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