Vali Yavuz, Yeni Doğan Bebeğin Kulağına Ezan Okudu

Vali Yavuz, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okuduORDU - Vatandaşların sosyal medya yoluyla kendisine ilettiği taleplere karşı duyarlı davranan Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni bebeğin hem isim babası oldu hem de kulağına ezan okudu.

Vali Yavuz, yeni doğan bebeğin kulağına ezan okudu



ORDU - Vatandaşların sosyal medya yoluyla kendisine ilettiği taleplere karşı duyarlı davranan Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni bebeğin hem isim babası oldu hem de kulağına ezan okudu.

Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahallesi'nde ikamet eden ve gıda toptancılığı üzerine hizmet veren bir işletmede çalışan Ümit Tekçe, Vali Seddar Yavuz'a sosyal medya yoluyla ulaşarak, yeni doğan bebeğine isim vermesi ve kulağına ezan okuması talebinde bulundu.

Kendisine iletilen bu talebe duyarsız kalmayan Vali Seddar Yavuz, gecenin ilerleyen saatlerinde eşi Selda Yavuz ile birlikte Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine giderek, Duygu-Ümit Tekçe çiftinin dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerine Bora İlker ismini vererek, kulağına ezan okudu.

Duygu-Ümit Tekçe çiftine göz aydınlığı dileğinde bulunan ve çifti tebrik eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Bora İlker'e altın takarak 'hayırlı ömürler' dileğinde bulundu.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde doğum yapan diğer aileleri de ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, dünyaya gelen bebeklere altın takarak anne-babalarını tebrik etti.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesindeki Yeni Doğan Ünitesini de gezen Vali Seddar Yavuz, Yeni Doğan Ünitesinin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur'dan bilgi aldı.

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