Vali Yazıcı: "176 yıldır gurur kaynağımızsınız" - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Misafirleri ile yakından ilgilenen Vali Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm Polis Teşkilatının Polis Haftasını kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 176 yıldır zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre, gece gündüz fedakarca görev yaptığını dile getiren Vali Yazıcı, "Türk Polis Teşkilatımız milletimizin can ve mal güvenliği için gece-gündüz demeden çalışıyor, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmiyor. Polisimiz milletimizin huzur ve güven kaynağı olmaya devam ediyor. Antalya'mız bir turizm şehri. Bu sebeple güvenlik olmazsa olmazımız. Bu kapsamda başarılı işler çıkaran, şehrimizin güvenli ve huzurlu olmasına büyük katkı sunan emniyet mensuplarını kutluyorum. Görevleri başında şehit düşen emniyet personelimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum." dedi.

"Topluma Güven Vermeye Devam Ediyor"

Polis teşkilatının Korona virüs salgınında da fedakArca görev yaptığını ifade eden Vali Yazıcı, "Bizler için canla başla görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. 176 yıldır gurur kaynağımızsınız. Polis teşkilatımız gelişen teknolojisi ve donanımlı insan kaynağı ile çok önemli başarılara imza atıyor. Topluma, bizlere güven vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece – gündüz demeden görev yapmaya devam edeceklerini belirten İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, pandemi döneminden dolayı vatandaşlarla birlikte olamadıklarını ancak 10 Nisan Cumartesi Günü pandemi tedbirleri gözetilerek araçlarla konvoy düzenleneceğini söyledi.Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, 176'ncı yıldönümünün hayırlı olmasını temenni ederek görevlerinde başarılar diledi. - ANTALYA