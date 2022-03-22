Vali Yazıcı AHENK Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Vali Yazıcı AHENK Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerle buluştu

22.03.2022 14:44
Vali Yazıcı AHENK Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK ) Projesi kapsamında, Çağlayan Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK ) Projesi kapsamında, Çağlayan Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlamak, eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde öğrencilerle buluşmaya devam eden Yazıcı, Kepez ilçesinde bulunan lisede kitap okuma etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Yazıcı burada yaptığı konuşmada, gençlerin hiçbir koşulda hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Yazıcı, öğrencilerin hayalleri için çaba göstermeleri gerektiğini belirterek, "Hayallerimize sımsıkı sarılalım. Türk gençlerinin istediği hedefe ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Yaşamda önümüze çıkan engeller aslında hayatın güzellikleridir. Çünkü bizlere başarabileceğimizi görme fırsatı veriyorlar. Yaşadığımız zorluklar bizi güçlendirerek başarıya ulaştırıyor." dedi.

Bu kapsamda kitap okumanın da önemine değinen Yazıcı, kitap okumanın boş vakitlerde değil, ciddi ve doğru zamanda yapılması gerektiğini vurguladı.

Yazıcı, AHENK Projesi'ne başladığı günden bu yana büyük destek veren öğretmenlere de teşekkür etti.

Öğretmenlere Nurettin Topçu'nun " Türkiye'nin Maarif Davası" adlı kitabını hediye eden Yazıcı, şunları ifade etti:

"Antalya'mızda bulunan saygıdeğer öğretmenlerim projemizin başından beri okuyan ve iyi yetişmiş bir Türk gençliği için durmadan çalıştılar. Bu kapsamda aylardır emek harcayan ilimin ışığı öğretmenlerime, benim için dünyadaki en özel hediye olan kitap hediye etmek istedim. Bugünden itibaren tüm ilçelerimizde dağıtıma başlıyoruz. 30 bin öğretmenimize 'Türkiye'nin Maarif Davası' adlı kitabı hediye edeceğiz. Şehrimizin her köşesindeki öğretmen arkadaşlarımıza bu kitabı ulaştıracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği öğretmenlerle gurur duyuyorum. Geleceğimize şekil veren, gelişmiş iyi bir toplum olmamız için çabalayan tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Yazıcı'ya ziyaretinde Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı AHENK Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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