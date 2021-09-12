Vali Yazıcı: "Anadolu'muzdaki farklı kültür ve inançlar en büyük zenginliğimiz" - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesi'nce düzenlenen Aşure Lokması Etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Yazıcı, "Anadolu'muz farklı kültürlerin inançların harmanlandığı en büyük zenginliğimiz. Bu zenginliklerimizle kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, var olması için hep birlikte canla başla çalışmaya, bayrağımızı yüceltmeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Ersin Yazıcı Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesi'nce düzenlenen Aşure Lokması Etkinliğine katıldı. Etkinliğe Vali Yazıcı'nın yanı sıra Antalya Milletvekilileri Cavit Arı ve Feridun Bahşi, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt katıldı.

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Kepez'de düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yazıcı, bu tür etkinliklerin, paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşlik ruhunu perçinlediği belirterek "Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesince düzenlenen her tanesinde bin bereket olan, gönüllerdeki birlik ve beraberliğimizi aynı tencereden bize tattıran, bolluk ve bereketin simgesi Aşure Lokması Etkinliğinde Canlarla bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında ilelebet kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz"

Etkinlikte olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Vali Yazıcı, "Bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için mutluluk duyuyorum. Hepiniz bu güzel etkinliğe hoş geldiniz. Bu kadim gelenek inşallah kıyamete kadar devam edecek. Biz biliyor ve inanıyoruz ki bu topraklarda bütün Türk devletlerinde olduğu gibi bundan sonrada Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bütün canlar, farklı inançlar, farklı etnik yapılar, farklı kültürler bir arada barış içerisinde yaşamaya devam edecek. Bizim kültürümüz, beklide büyüklüğümüz buradan geliyor. Biz hangi inançta olursa olsun hangi etnik yapıda olursa olsun Türk Devleti çatısı altında yaşamayı başardık başarmaya da devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi ayıramayacak. Şunu biliyoruz ki eğer kalbimize insan sevgisini ve insana saygıyı yerleştirebilirsek başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yaradandan ötürü, yaratılanı seveceğiz ve insan olduğu için, bu dünyanın en kıymetlisi olduğu için hangi renkte, hangi inançta olursa olsun saygı duyacağız. İnsanı seversek insanı sayarsak hiçbir problemimiz olmayacak. Anadolu topraklarında bu farklılıkları zenginlik olarak değerlendirip kıyamete kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için var olması için hep birlikte canla başla çalışmaya bayrağımızı yüceltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik katılan protokol üyelerinin konuşmalarından sonra dua edilerek vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Program aşure dağıtımının ardından semah gösterisi ile devam etti. - ANTALYA