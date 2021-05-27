Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

27.05.2021 14:16
Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Belek'te kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara başarı diledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Belek'te kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara başarı diledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Yazıcı'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan eşlik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla sohbet eden Yazıcı, "Bizim Çocuklara' başarı dileklerinde bulunmaya geldik. Her zaman göğsümüzü kabartıp ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran futbolcularımız, bu turnuvada da inanıyorum ki önce gruptan çıkacak devamında da tıpkı 2002 Dünya Kupası'nda, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi yarı final hatta finale kadar çıkacaklardır. Teknik ekip ve futbolcularımıza gönülden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Şenol Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler teknik ekip ve futbolcular olarak devletimizin her kademesinin yanımızda olduğunu biliyoruz. Her zaman olduğu gibi bu şampiyonada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Milletimizin inancı ve duaları, futbolcularımızın da gayreti ve mücadelesiyle başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin sonunda A Milli Futbol Takımı oyuncuları, Yazıcı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Avrupa Futbol Şampiyonası, A Milli Futbol Takımı, Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Vali Yazıcı, Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika Spor


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