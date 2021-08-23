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Antalya ve Bodrum yeniden Hint düğünleri ile hareketlenecek - Son Dakika

Antalya ve Bodrum yeniden Hint düğünleri ile hareketlenecek

23.08.2021 14:17
Antalya ve Bodrum yeniden Hint düğünleri ile hareketlenecek, System.String[]

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Antalya ile Bodrum'un gerek tatil gerekse düğün turizmi açısından Hindistan'da bilinen ve tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldığını bildirdi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Antalya ile Bodrum'un gerek tatil gerekse düğün turizmi açısından Hindistan'da bilinen ve tercih edilen destinasyonlar arasında yer aldığını bildirdi.

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Büyükelçi Panda, ziyarette yaptığı konuşmada, başta Antalya'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşanan yangınlar ile Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop'ta gerçekleşen sel felaketleri nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Yaraların bir an önce sarılması temennisinde bulunan Panda, Hindistan olarak Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi.

Antalya'nın Hindistan'da çok bilinen ve sevilen bir turizm destinasyonu olduğunu aktaran Panda, şunları kaydetti:

"Hintler filmleri çok seviyor. Bollywood filmleri kadar Hindistan'da Tük filmleri de rağbet görüyor, insanlar Türkiye'yi merak ediyor ve Türkiye'ye geliyor. Hatta düğünlerini de Türkiye'de yapıyorlar. Hindistan'da düğün sektörünün çok önemli bir yeri var. İnsanımız düğünlere milyonlarca dolar para harcıyor. Kovid-19 nedeniyle hem turizm hem de düğün sektörü sekteye uğrasa da normalleşme ile yeniden hareketlilik başladı. Antalya ve Bodrum, Hindistan'da bilinen ve tercih edilen turizm destinasyonları arasında yer alıyor."

Panda, turizm başta olmak üzere her konuda iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Antalya için Hint düğünleri önemli bir pazar"

Vali Yazıcı da yaşanan felaketlerin yaralarını sarmak adına topyekun bir seferberlikle hareket ettiklerini, devlet ile milletin el ele koordineli bir şekilde çalıştığını aktardı.

Hintlerin tatil ve turizm amaçlı Antalya'ya gelmesinden memnun olduklarını ifade eden Yazıcı, Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu kaydetti.

Kentin 2019'da 16 milyonu yabancı 20 milyon turisti ağırladığını anımsatan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Salgın nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uygulamalara rağmen geçen yıl büyük bir duraksama gerçekleşse de bu sene yeniden hareketlilik başladı. Bu sene 5 milyona yakın yabancı turisti şehrimizde ağırladık ve bu sayı artarak devam ediyor. Önümüzdeki süreçte normalleşme ile Antalya'mızda daha büyük başarıları yakalayacağımıza inanıyorum. Antalya için Hint düğünleri önemli bir pazar. Hindistanlı misafirlerimizi şehrimizde ağırlamayı, onların düğünlerini ve balayı tatillerini burada yapmalarından, mutluluklarına ortak olmaktan memnuniyet duyarız."

Antalya ve Bodrum yeniden Hint düğünleri ile hareketlenecek
Antalya ve Bodrum yeniden Hint düğünleri ile hareketlenecek

Antalya, Ankara, Turizm, India, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya ve Bodrum yeniden Hint düğünleri ile hareketlenecek - Son Dakika


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