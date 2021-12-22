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Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti - Son Dakika

Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti

22.12.2021 14:55
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, son yıllarda sağlık turizminde de öne çıkan kente, bu yıl tedavi olmak için 700 binin üzerinde kişinin geldiğini bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, son yıllarda sağlık turizminde de öne çıkan kente, bu yıl tedavi olmak için 700 binin üzerinde kişinin geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, bir otelde düzenlenen Antalya Sağlık Turizmi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kentin sağlık alanında önemli bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Bu altyapıdan daha fazla yararlanabilmek için çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Yazıcı, "Özellikle sağlık turizmi, turizmi çeşitlendirme noktasında öne çıkıyor. Sağlık turizminde daha da ileride olabiliriz. Şehrimizin sahip olduğu bu altyapıyı katma değere dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, son yıllardaki gelişmelerle Türkiye'nin sağlık konusunda atağa kalktığını vurguladı.

Türkiye'ye dünyanın birçok farklı noktasından tedavi için gelenler olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Şehrimizde dünya çapında bir üniversite hastanemiz var. Son 20 yılda sağlıkta yapılan gelişmeler bizi bu noktaya getirdi. Bu yıl Antalya'mıza tedavi olmaya gelen 700 binin üzerinde kişi var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla gelecek. Çünkü Sağlık Bakanlığımız, tüm sağlık sektörü, üniversiteler ve özel sektör dünya standartlarının üstüne çıktı. Turizmin lider şehri olarak sağlık turizminde de en özel şehir konumundayız."

Zirveye Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Bıdı da katıldı.

Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti
Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti

Sağlık turizmi, Ersin Yazıcı, Antalya, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'ya sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 700 bini geçti - Son Dakika
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