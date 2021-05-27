Vali Yazıcı: " Antalya pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir " - Son Dakika

Vali Yazıcı: " Antalya pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir "

27.05.2021 00:57
Vali Yazıcı:

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı makamında kabul etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı makamında kabul etti. Vali Yazıcı, Turizmin Başkenti Antalya'mızın pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da Sayın Büyükelçi'yi misafir ettikleri için mutlu olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Geçen yıl pandemiden dolayı tüm dünyada olduğu gibi bizde de olumsuzluklar yaşandı. Gelen misafir sayımız bir önceki yıla göre çok düştü. Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Geçtiğimiz turizm sezonunda ise konaklama tesislerimizdeki güvenli turizm sertifikasıyla, pandemi koşullarına uygun hizmet veren otellerimiz sayesinde, Avrupa'dan ve dünyanın birçok bölgesinden misafir ağırladık. Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik. Geçen seneki bu başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha ümitle bakıyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın; denizi, güneşi, plajları, kumsalları ve sahilleriyle eşsiz bir turizm şehri olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Danimarka'dan önceki yıllarda iki yüz bin civarı misafir ağırlamışız. Bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Danimarka, ülkemiz kadar güneş görmüyor. Dolayısıyla daha fazla Danimarkalıyı ülkemizde ağırlamak isteriz. Ülkemizin güzelliklerinden güneşinden istifade eden Danimarkalı sayısı beş yüz binlerin altına düşmemeli" ifadelerini kullandı.

Antalya, Danimarkalı Turistler Arasında En Popüler Bölge

Danimarkalı turistlerin, pandemiden önceki dönemde olduğu gibi mutlaka Antalya'ya geri geleceğini ifade eden Büyükelçi Annan, "Antalya, bizim için favori bir destinasyon. 2019 yılında Türkiye'ye toplam 335.000 den fazla Danimarkalı turist gelmiş. 2020 yılında bu rakam maalesef 45.000 e kadar düşmüş. Bu süreç bittiği zaman insanların buraya geri döneceğini düşünüyorum çünkü insanlarımız Antalya'yı ziyaret etmeyi, buradaki misafirperverliği, kültürü, yemeği ve deniz, güneş, kum üçlüsünü çok seviyorlar. ve ben size Antalya Alanya arasındaki bölgenin, Danimarkalı turistler arasındaki en popüler bölge olduğunu söyleyebilirim.

Tarım ve Ticareti de Artırmak İstiyoruz

Danimarka ile Türkiye arasındaki ilişkinin sadece turizmden ibaret olmadığını ifade eden Büyükelçi, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 1 milyar avro civarında. Biz bu ticareti daha da çok arttırmak istiyoruz. Antalya'da turizm ve tarım sektörlerinin çok büyük ve önemli sektörler olduğunu biliyorum. Turizmde olduğu gibi tarım alanında da iki ülke arasındaki iş birliğini arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bu çerçevede, Türkiye'den bir heyet gıda ve tarım alanında görüşmeler yapmak için Danimarka'ya gidecek. Ülkemize gidecek heyetin yapılacak görüşmeler neticesinde olumlu sonuçlarla döneceğini ümit ediyorum." dedi. - ANTALYA

Danimarka, Türkiye, Pandemi, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Yazıcı: ' Antalya pandemi sürecinde de en çok tercih edilen ve en güvenli şehir ' - Son Dakika Ekonomi


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