Antalya Turizmin Olduğu Kadar Fuarcılığında Başkenti - Son Dakika

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Estetik, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 'Beauty Life Expo' ile Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı 'Cosmo Hair Expo', ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarı ziyaret ederek işletme sahiplerinden bilgi alan Vali Ersin Yazıcı, Antalya'nın turizmin olduğu kadar fuarcılığında başkenti olduğuna dikkat çekti.

Estetik, Güzellik, Kozmetik, Kişisel Bakım Fuarı 'Beauty Life Expo' ile Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı 'Cosmo Hair Expo', ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Vali Ersin Yazıcı, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Estetik, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 'Beauty Life Expo' ile Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı 'Cosmo Hair Expo' fuarlarını gezerek katılımcı firmaların stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Turizmin Başkenti Antalya'ya Yakıştığını Düşünüyorum

Stantları tek tek gezen ve bilgi alan Vali Yazıcı, sektörün öncü markalarının bir araya geldiği böylesine büyük bir fuarın turizmin başkenti Antalya'da yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Özellikle sektördeki yerli ve milli firmaların ürünleriyle ilgili firma sahipleriyle sohbet eden Vali Yazıcı, firmaların inovasyon çalışmaları ve ihracatları hakkında bilgi alarak çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Böyle fuarların şehrimizin marka değerine ve tanınırlığına katkı sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Antalya Fuarcılık, İşletme ve Yatırım AŞ'de (#ANFAŞ) Estetik, Güzellik, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarını ziyaret ederek ülkemizin dört bir yanından gelen firmaların standlarını gezdik, işletme sahiplerinden bilgi aldık. Antalya'mız turizmin olduğu kadar fuarcılığın da başkenti. "

Fuarda, Yüzlerce Marka Ürün ve Hizmetleri Sergilenecek

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve 6 odanın desteği ile US Fuarcılık tarafından organize edilen Estetik Güzellik Kozmetik Kişisel Bakım Fuarı 'Beauty Life Expo' ile Saç Kozmetik Kuaför Ekipmanları Fuarı 'Cosmo Hair Expo' 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 3 Ekim Pazar günü saat 19. 00'a kadar sürecek fuarda, yüzlerce marka ürün ve hizmetleri sergilenecek.

Sektörü Buluşturan Fuar

Fuara yaklaşık 20 bin sektör temsilcisinin katılacağı belirtilerek Antalya'da güzellik sektörünün saç ve kozmetik temsilcilerinin kendilerini dünyaya sergileme imkanı sunulacağı ifade edildi. Antalya Turizmin Olduğu Kadar Fuarcılığında Başkenti 01 Antalya Turizmin Olduğu Kadar Fuarcılığında Başkenti 02 Antalya Turizmin Olduğu Kadar Fuarcılığında Başkenti 03 Antalya Turizmin Olduğu Kadar Fuarcılığında Başkenti 04

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