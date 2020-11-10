Vali Yazıcı: "Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti." - Son Dakika

Vali Yazıcı: "Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti."

10.11.2020 17:29
Vali Yazıcı:

Vali Ersin Yazıcı, Türkiye ve Ukrayna'nın dost iki ülke olduğunu belirterek " Antalya'ya gelen Ukraynalı turistler giderek artmakta.

Vali Ersin Yazıcı, Türkiye ve Ukrayna'nın dost iki ülke olduğunu belirterek " Antalya'ya gelen Ukraynalı turistler giderek artmakta. Pandemi dönemine rağmen Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti." dedi.

Vali Ersin Yazıcı Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov'u makamında kabul etti. Görüşmede son dönemde gelişen ilişkiler ve pandemi döneminde turizm değerlendirildi.Vali Ersin Yazıcı, Konsolos Rustamov'u Türkiye'nin turizm başkenti Antalya da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasında ki ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Türkiye ve Ukrayna Dost İki Ülkedir

Vali Ersin Yazıcı'ya hayırlı olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Konsolos Rustamov; "Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihinin en iyi dönemini geçirmekte. Ukraynalılar Türkiye'yi seviyor. Türkiye bizim hem dostumuz hem de stratejik ortağımız. Antalya çok güzel bir şehir. Pandemi sonrası açılan uçuşlarla Ukraynalı turistlerin ilk tercihi Antalya oldu. Çünkü vatandaşlarımız da burada bütün pandemi önlemlerinin alındığını gördüler." diye konuştu.

Antalya'yı ziyaret eden Ukraynalı turistlerin giderek arttığını ifade eden Vali Yazıcı; "Türkiye ve Ukrayna dost iki ülke. Antalya'ya gelen Ukraynalı turistler giderek artmakta. Pandemi dönemine rağmen Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti. İnşallah pandemi dönemi sonrası dünya şehri Antalya'mızda misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni Hedeflere Kaldığımız Yerden Koşacağız

Antalya'da bütün sektörlerin turizm ile dolaylı ya da direkt ilişkisi olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı; "Pandemi dönemiyle turist sayısının azalması esnafımızı ve şehrimizi olumsuz yönde etkiledi. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatıp yeni hedeflere kaldığımız yerden koşacağız." ifadelerini kullandı.

Misafirlerimizin Sağlığı Bizim İçin Önemli

Şehrimize gelen tüm turistlerin sağlığının önemli olduğunu belirten Vali Yazıcı; "Turizm ve tarım şehri olan Antalya'mız gerçekten güneşiyle, kumuyla, deniziyle özel bir yer. Sizi bu özel yerde ağırlamaktan mutluluk duymaktayım. Bu özel yer de dünyanın farklı bölgelerinden birçok misafiri ağırlamaktayız. Güvenlik ve sağlık konularında Antalya'mızda bütün önlemleri almaktayız. Burayı ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı bizim için önemli. Güvenli şehir Antalya'mızda ülkenizin vatandaşlarını misafir etmekten mutluluk duyarız." diye konuştu. - ANTALYA

Vali Yazıcı: Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti.
Vali Yazıcı: Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti.
Vali Yazıcı: Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti.
Vali Yazıcı: Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti.

DOST Partisi, Türkiye, Antalya, turist, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Yazıcı: 'Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti.' - Son Dakika Ekonomi


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