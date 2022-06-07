Vali Yazıcı, ASİST Projesi kapsamında öğrencilerle buluştu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) Projesi kapsamında öğrencilere çeşitli spor branşlarında kullanılabilecek forma ve spor malzemesi dağıttı.

Vali Yazıcı, ilkokul ve ortaokullarda dezavantajlı bölge olarak adlandırılan mahallelerde, çocukların hayatlarını disipline etmek ve bir amaç edinmelerini sağlamak adına yürütülen ASİST Projesi kapsamında, Muratpaşa ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Yazıcı'ya Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve hayırsever Tolga Cömertoğlu eşlik etti.

İnönü Ortaokulunda öğrencilerin hazırladığı spor aktivitelerini izleyen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, öğrencilere hayırsever Tolga Cömertoğlu tarafından temin edilen çeşitli spor branşına uygun spor kıyafetleri ve malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Öğrencilere spor faaliyetinde yer almanın hayatlarına büyük katkı sağlayacağı konusunda tavsiyelerde bulunan Yazıcı, eskiyen, yırtılan ya da kullanılamayacak duruma gelen spor giysi ve malzemelerinin yeniden temin edilebileceğini anlattı.

Vali Yazıcı burada yaptığı açıklamada, ASİST Projesi kapsamında Antalya'da birçok okulda spor faaliyetleri başlatıldığını dile getirdi.

Projenin öncelikli olarak dezavantajlı bölgelerdeki çocukları kapsadığını hatırlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Projemizle başta Kepez ilçemizdeki öğrencilerimiz olmak üzere il genelinde daha önce spor yapmayan yaklaşık 37 bin çocuğumuz spora başladı. İnönü Ortaokulunda görüldüğü gibi okullarımızda bulunan kullanılmayan alanları da değerlendirerek spor için uygun hale getirdik. Çocuklarımızı bize destek olan hayırseverlerimiz vasıtasıyla spor malzemeleri ile buluşturduk. İnşallah gelecek yıl da 80 okulda projemizi sürdüreceğiz. Okullarda açıldığı günden itibaren çeşitli spor dallarında imkan sağlamaya, aynı heyecan ve duygularla devam edeceğiz."

Yazıcı, önceliğin alt gelir gruplarını kapsayan projenin ilerleyen süreçlerde tüm okullarda yaygınlaştırılacağını da vurguladı.

Hayırsever iş insanı Tolga Cömertoğlu ise öğrencilere yönelik bir spor faaliyeti projesinin içerisinde olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.