Vali Yazıcı, "Balıkesir tarımın kalbinin attığı il" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Yazıcı, 'Balıkesir tarımın kalbinin attığı il' - Son Dakika

Vali Yazıcı, "Balıkesir tarımın kalbinin attığı il"

6 saat önce

Balıkesir'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı.

Vali Yazıcı,

Balıkesir'de "Tarımsal Öğretimin Başlamasının 174. Yıl Dönümü" kutlandı. Vali Ersin Yazıcı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen " Türkiye'de tarımsal eğitim ve öğretimin başlamasının 174. yıl dönümü" kutlama programına katıldı. Balıkesir'in tarımın kalbinin attığı yer olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Kaz Dağlarından gelen kuzey rüzgarları, dağları aşıp ovalara inen pınarlar, binlerce yılın hikayesini ve bereketini taşır şehrin verimli topraklarına " ifadelerini kullandı.


Vali Yazıcı, "Balıkesir'de tarım artarak, bereketlenerek gelişir"


Balıkesir'i Türkiyeyi doyuran il olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Hem yurdun dört bir tarafına hem de dünyanın pek çok ülkesine gıda ürünleri taşınır bu bölgeden. Bu yüzden Balıkesir'e 'Türkiye'yi doyuran il' denir. Güneş, toprak ve su, kısacası tarım için en önemli üç unsur, bu topraklara cömertçe sunar hazinelerini. Balıkesir'de tarım artarak, bereketlenerek gelişir. Burada tarım, binlerce yıl yaşayabilen Zeytin Ağacı gibidir. Ölmeden önce yeni bir filiz verir ya her zeytin ağacı, bu yüzden ölmez ağaç derler ona. Tarım da ölmez burada, her gün yeniden doğar. Bu anlamda tarımsal eğitim ve öğretim noktasında geçmişten bugüne kadar ülkemize, milletimize, tarım sektörüne, tarımsal eğitime, tarımsal mekanizasyona, tüm alanlara katkı sağlayan tüm eğitim ve öğretimin parçası olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, öğretim üyelerimize, akademik personele ve alanda tarımsal üretime bu noktada hocalarımızın değerli vizyonlarıyla, misyonlarıyla yol göstericiliğinde alanda terleyerek tüm çalışan köylülerimize, çiftçilerimize, üreticilerimize de şükranlarımızı sunmak istiyorum. Gelin hep birlikte çalışmanın üretmenin kazanmanın hazzını, gururunu, onurunu birlikte yaşayalım, yaşatalım. Bu vesile ile ülkemiz tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızdan hayatta olanları saygı ile aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyor ve 174 yıl boyunca tarım öğretimine emeği geçen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Tarımsal öğretimin 174. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, akademisyenler, tarımsal üretim yapan firmaların yetkilileri ile öğrenciler katıldı. Ayrıca, Türkiye'de zirai eğitim-öğretimin başlamasının 174. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Tarım Heyeti, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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