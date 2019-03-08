Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı, Balıkesir Üniversitesini Ziyaret Etti

Vali Yazıcı, Balıkesir Üniversitesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti.

Vali Yazıcı, Balıkesir Üniversitesini Ziyaret Etti, System.String[]
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Yazıcı'ya üniversite futbol takımının forması hediye edildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı'yı, Üniversite Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Narlı tarafından karşılandı. Vali Ersin Yazıcı'ya, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş tarafından Vali Yazıcı için hazırlanan ve adının yazılı olduğu üniversitenin futbol takımı formasını takdim etti. Rektör Prof. Dr. Kuş ziyareti nedeniyle Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:46 Kaynak: İHA

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