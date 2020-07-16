Vali Yazıcı'dan AESOB'a ziyaret - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret etti.

Vali Yazıcı, AESOB Toplantı Salonu'nda, 75 odanın başkanlarıyla tanışıp sorunlarını dinledi.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu belirterek, toplumun nabzını en iyi tutan kurumların başkanlarıyla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Esnafların yaşamın tam göbeğinde olduğunu ifade eden Yazıcı, "Yeri geliyor insanların saçını kesiyorsunuz, mobilyalarını tamir ediyorsunuz, paçasını dikiyorsunuz, halısını tamir ediyorsunuz. Dolayısıyla hizmet verdiğiniz kitlelerin tüm sıkıntıları en iyi sizler biliyorsunuz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, her zaman esnafın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini kaydetti.