Vali Yazıcı'dan Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine veda ziyareti - Son Dakika

Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Antalya Valisi olarak atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek gazetecilerle vedalaştı.

Atamanın ardından kentte veda ziyaretlerinde bulunan Yazıcı, Karesi Mahallesi Kaya Sokak'taki cemiyet binasına geldi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir'de güzel ve huzurlu bir dört yıl geçirdiğini söyledi.

Balıkesir'den mutlu bir şekilde ayrıldığını belirten Yazıcı, "Güzel bir yere gidiyorum, Antalya'da ülkemizin güzel bir noktası. Balıkesir'de geçen dört yılda beni çok üzen pek bir olay olmadı. Buradan memnun ayrılıyorum, kendimi bir Balıkesirli olarak hissederek buradan ayrılıyorum. Süreç içerisinde yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu ama sanıyorum ki bu şehre hizmet etmeye gayret ettim." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de Vali Yazıcı'nın BENGİ projesiyle Balıkesir'e büyük bir yatırım yaptığını vurguladı.

Yazıcı'nın Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin şeref üyesi olduğunu hatırlatan Demir, "Size yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Balıkesir'i unutmayın." diye konuştu.

Vali Yazıcı, konuşmaların arından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çekildi.