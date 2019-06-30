Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Yazıcı'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

53 dakika önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93.yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Vali Yazıcı'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı, System.String[]
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93.yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Yazıcı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93.yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında Kabotaj Bayramının özgürlüğün sembolü olduğunu belirtti.

Vali Yazıcı mesajında 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren ve 815 sayılı Kabotaj Kanunu'nun kabulü ile birlikte kutlanmaya başlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, ulusal egemenliğin sağlanması açısından büyük önem arz ettiğinin bilinmekte olduğunu kaydederek, "Kurtuluş Savaşı sonrası denizlerdeki hakimiyetimizin tasdiki niteliğindeki bu yasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyeti son bulmuştur. Kabotaj Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Limanlarımızda her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan bu kanun önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. Köklü geleneği ve büyük tarihi geçmişi olan denizciliğimiz, Kabotaj Kanunu ile ekonomik özgürlüğüne kavuşarak, uluslararası alanda saygınlık kazanmaya başladı. Dileğimiz, el birliği ile yapacağımız çalışmalar neticesinde, Ege ve Marmara Denizi ile komşu olan Balıkesir'imiz de denizcilik faaliyetlerinin ve deniz ticaretinin daha da gelişmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesi ile denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize içten selamlarımı iletiyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Balıkesir, Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu Angela Merkel'den titreme görüntüleriyle ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtı Ekrem İmamoğlu, Gazi Koşusu'nda 19 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek Son dakika! Erdoğan Japonya'da konuşuyor: Çıkarlarını korumak, öncelikli hedefimiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 12:14:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Yazıcı'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]