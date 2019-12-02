Vali Yazıcı'dan Engelliler Günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vali Ersin Yazıcı, Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engellilerin yaşamını kolaylaştırma adına toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğünü belirtti.



Vali Yazıcı, "Bizler Engelli Haftası ya da Dünya Engelliler Gününde değil her gün engelli bilincinin geliştirilmesini önemsiyor, çalışıyor, projeler üretiyoruz" dedi. Engelliliğin bir eksiklik ve noksanlık olmadığına vurgu yapan Vali Yazıcı, imkan verildiği takdirde hayatın birçok alanında onların da büyük işler başarabileceklerine yürekten inandığını dile getirdi.



Vali Yazıcı, "Çok önemli adımlar atıldı"



Engellilerin beceri ve yetenekleri doğrultusunda iş imkanı sağlayarak onları üretken ve verimli hale getirebileceğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Engelli vatandaşlarımızın engeli olmayan insanlar gibi temel hak ve özgürlüklerinin olduğunu, onların da en güzel şekilde yaşama haklarının bulunduğunu bir kez daha tüm insanlığa duyurmak istiyoruz. Hızla değişen ve gelişen dünyamızda son dönemlerde, ülkemizde engelliler konusunda çok önemli adımlar atıldığı ve gelişmelerin kaydedildiği bir gerçektir. Engelli bireylere yönelik yapılan bu çalışmalar, sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun her kesiminden bireyleri yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla toplumdaki her bireyin engellilere yönelik farkındalığını arttırmak büyük önem arz etmektedir" dedi.



Vali Yazıcı, "Destek verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok"



Hayatı paylaşmak için engel olmadığını ifade eden Vali Yazıcı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, hemşehrilerimizi, engellilerimize karşı; daha bilinçli, daha duyarlı, dahası sorumlu bir anlayışla, yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını kendi sorunlarımız bilerek, yaşamaya davet ediyorum. Bu anlamda gerek kamu kurumlarının, gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerekse bireysel olarak tüm vatandaşların engelli vatandaşlarımızın bu gayretine destek olmaları, çalışmalarına ortak olmaları ve hayatlarını kolaylaştırmaları hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluktur. Balıkesirli hemşehrilerimi engellerin olmadığı bir dünya için el ele vermeye, sürdürülen çalışmaları desteklemeye çağırıyorum" dedi.



Vali Yazıcı, "Devlet olarak her an yanlarındayız"



Türkiye'de son dönemlerde engelliler konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Vali Yazıcı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne öncelik vermeye ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Devlet olarak, engelli bireylerin tüm yaşamsal aktivitelerinde kendilerine hayatı kolaylaştırıcı çalışmaları tam bir diyalog ile gerçekleştireceğimizi belirtirken, herkesin her an engelli olabileceği gerçeğinden hareketle tüm vatandaşlarımızın duyarlılığıyla engellilerimize ilgisini esirgemeyeceğine inanıyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engellilerimize sağlık, mutluluk ve engelleri aşma azmi diliyor, engellilerimize fedakar aileleriyle birlikte sevgilerimi, onlara hassasiyet gösterip hizmet eden kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı sunarım" şeklinde mesajını tamamladı. - BALIKESİR