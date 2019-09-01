Vali Yazıcı'dan komutanlara veda yemeği

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir'deki görev süresi dolan komutanlara veda yemeği verdi.



Balıkesir'de görev yaparken Tokat'a tayini çıkan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay ile Ankara'ya atanan İl Jandarma Komutan Yardımcıları Jandarma Albay Yüksel Şener ve Jandarma Albay Hüdayi Gökdağ için Vali Yazıcı ve eşi veda yemeği düzenledi. Yemekte bir konuşma yapan Vali Yazıcı, yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı komutanlara teşekkür ederek, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Komutanlarla 2 yıl beraber çalıştıklarını, üstün görev anlayışlarının yanı sıra insani olarak çok özel meziyetlere sahip kişiler olduklarını ifade eden Vali Yazıcı, "İlimiz insanına verdiğiniz hizmetlerden dolayı Balıkesirliler adına teşekkür ediyorum. Sizleri daima güzel duygularla anacağız ve hatırlayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Bu bir veda değil hoş bir sedadır. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.



Balıkesir'in çalışma zevki ve heyecanı yüksek bir il olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir pek çok göstergede ilk 10 içerisinde yer alan bir il. Balıkesir geldiği nokta itibarı ile ve önümüzdeki dönemde hizmete girecek çok ciddi yatırımlarıyla bir taraftan da hayalleri ve hedefleriyle hemşehrilerine gurur ve coşku veren bir il. Arkadaşlarımız her türlü gelişmenin zemini olan huzur ve güven ortamının gelişmesi için, vatandaşımızın esenlik ortamında yaşayabilmesi için, bir taraftan kanunlardan aldığı güçle, diğer taraftan halkımızdan aldığı destekle çok büyük fedakarlıklarla insanüstü bir anlayışla görev yaptı. Çok büyük fedakarlıklarla icra ettikleri görevlerden dolayı kendilerine ve onlara sabır ve anlayışlarıyla destek olan eşlerine, çocuklarına Balıkesirli hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi.



Albay Murat Kınay da, bu güzel geceyi hazırlayan Vali Yazıcı'ya teşekkür ederek, "Balıkesir'de iki yıldır birlikte görev yaptık. Burada birçok duyguyu birlikte yaşadık, sevindik üzüldük ama güzel sonuçlar aldık. Başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her zaman birlikte olmayı canı gönülden arzu ediyorum. Gönlüm hep burada olacak" diye konuştu. - BALIKESİR