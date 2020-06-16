Vali Yazıcı'dan Manyas'ta veda ziyaretleri - Son Dakika

Vali Yazıcı, Antalya'ya yolu düşenlerin kendisini ziyaret etmelerinden çok mutlu olacağını belirterek ilçeden ayrıldı.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da süt ürünlerinden oluşan bir hediye paketi armağan etti.

Hükümet Konağı girişinde Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın , kurum amirleri ve STK temsilcileri tarafından karşılanan Yazıcı, İlçe Kaymakamlığı makamına geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu