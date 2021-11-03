Vali Yazıcı'dan, öğrencilere "kitap okuyun" çağrısı - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma Projesi (AHENK) kapsamında öğrencilere kitap okumaları çağrısında bulundu.

Yazıcı, proje çerçevesinde Kepez'deki Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, Kaymakam Nusret Şahin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Kitap okuma etkinliğine katılan Yazıcı, söz konusu projeyle toplumun sosyokültürel yapısına uygun, yeniliğe, öğrenmeye açık, topluma yararlı bireyler yetiştirilmeyi amaçladıklarını aktardı.

AHENK Projesi ile Antalya ve ilçelerinde ziyaret etmedikleri okul, eğitim sürecine dokunmadıkları öğrenci kalmayacağını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Benim öyle bir dostum var ki bana hiç ihanet etmedi, hiç yalnız bırakmadı. Belki sorunumu çözmedi ama zor anımda hep yanımdaydı ve beni alıp başka yerlere götürdü. Sizce bu kim olabilir. Cevap kitap. Size asla yalan söylemez ve ihanet etmez. Dostlarınızdan biri mutlaka kitap olsun. Bu da benim size bir nasihatim olsun. Çünkü kitap iyi bir dosttur. İnşallah en iyi dostunuz kitap olur."

Yazıcı, herkesin kitap okuma saati olması gerektiğini bildirdi.