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Vali Yazıcı'dan Seçil Bayrak'a Ziyaret - Son Dakika

Vali Yazıcı'dan Seçil Bayrak'a Ziyaret

02.06.2021 21:58
Vali Yazıcı'dan Seçil Bayrak'a Ziyaret, System.String[]

Tüm haberler için tıklayınız...Vali Yazıcı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Seçil Bayrak firmasını ziyaret etti.

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Vali Yazıcı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Seçil Bayrak firmasını ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Haziran Ayı Toplantısı için Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Vali Yazıcı, toplantı öncesinde, 1999 yılından bu yana ticari hayatını sürdüren Seçil Bayrak firmasını ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vali Yazıcı; "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Son açıklanan verilere göre OSB'deki üretim, 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemiye rağmen %16 oranında artarak Türkiye ortalamasının üstünde bir performans sergiledi. Burada faaliyet gösteren firmalar gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak bu başarıyı elde etti. Kendi alanlarında öncü firmaların şehrimizde olması büyük bir gurur kaynağı. Bu firmalarımız hem Antalya'mız hem de ülkemiz için çok büyük değer. Gezmiş olduğumuz Seçil Bayrak firması da alanında öncü bir firmamız. Bu tür firmalarımızın sayısını arttırmak, yerli ve milli sanayimizi daha ileriye götürmek için daha çok çalışacağız. " şeklinde konuştu.

Seçil Bayrak Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda kardeş olan Mithat ve Mehmet Atılgan ise, Vali Ersin Yazıcı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek "Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 1999 yılından bu zamana kadar ticari faaliyetlerine devam eden firmamız kuruluşundan günümüze kadar yaşamış olduğu gelişim süreci içerisinde gerekli olan donanım, makine ve teçhizat yatırımlarıyla, 3000 m2'lik üretim tesisi ve 58 çalışanımızla ülkemizin yerli üretim ve milli teknoloji hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandılar. Vali Yazıcı dan Seçil Bayrak a Ziyaret 01 Vali Yazıcı dan Seçil Bayrak a Ziyaret 02 Vali Yazıcı dan Seçil Bayrak a Ziyaret 03 Vali Yazıcı dan Seçil Bayrak a Ziyaret 04

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Yazıcı'dan Seçil Bayrak'a Ziyaret - Son Dakika


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