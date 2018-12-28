Vali Yazıcı'dan Yeni Yıl Mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.



Vali Yazıcı mesajına, "Olumlu ve olumsuz gelişmeleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2018'i geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2019'a giriyoruz. Herkesin yeni yılını en samimi duygularla kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum" şeklinde başladı.



Vali Yazıcı, her yeni gün ve her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, karamsarlığa yer olmadığını söyledi.



Mesajında, "Yeni bir yıla Balıkesirli hemşehrileriyle birlikte girmenin mutluluğunu yaşadığını" ifade eden Vali Yazıcı, "Onurlu görevi devir aldığımız günden bu yana Balıkesir halkı için gece gündüz, saat mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Balıkesir Valisi olarak bütün hemşehrilerime 2018 yılında yapmış olduğumuz projelere vermiş oldukları destekten dolayı, minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. 2019'u ilimizin kültürel, eğitim, bilim, sanayi, sağlık, tarım, turizm gibi birçok alanda daha yüksek hedeflere taşımak üzere çalışmalar yapacağımız bir yıl olarak hedeflemekteyiz. Çok çalışırsak ve başaracağımıza inanırsak ulaşamayacağımız hedef yoktur. Umutlarımıza her birlikte, elele, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kavuşacağız. Bu vesileyle, Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız bugüne kadar olduğu gibi 2019 yılında da siz değerli vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğini ve kapılarımızın sizlere her zaman açık olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum"dedi.



"Şimdi çalışma zamanı, daha çok çalışacağız"



Vali Yazıcı, Balıkesir'in ve dolayısıyla Türkiye'nin daha kalkınmış, güçlenmiş, itibarı yükselmiş, 2023 hedeflerine odaklanmış ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkması için daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti, "Eğitim konusuna çok önem vermemizi, ana-babaların çocuklarını evrensel değerlere inanan aydın kişiler olarak yetişmelerini teminen her düzeyde eğitime yönlendirmelerini; Devletimizin bu alanda sağladığı tüm olanakları sonuna kadar kullanmalarını önemle tavsiye ediyorum. Çünkü biz eğitime yapılan yatırımı geleceğimize yapılmış yatırım olarak kabul ediyor, önceliklerimizi bu hassasiyetle belirliyoruz. Bu çerçevede, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesini il genelinde uygulamaya devam ediyoruz. Eğitimi, öncelikleri arasında birinci sıraya yerleştirmiş bir il olarak, bir Vali olarak, bu yöndeki tüm çabaları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Balıkesir Valiliği olarak eğitime her türlü desteği veriyor ve eğitimin önünü açma noktasında gayret sarf ediyoruz. Bugün bizlere ve projemize destek veren ve güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. BENGİ bizim çok önemsediğimiz bir projedir. Unutmayalım ki, ancak eğitimle ve çalışmayla sağlanacak başarı, sizlerin sanattan bilime, hayatın her alanında daha saygın ve söz sahibi bireyler haline gelmesini sağlayacaktır. Bu yeni yıl mesajı dolayısı ile bir kez daha toplumun temelini oluşturan ailemize önem verelim diyorum. Hepinizin bildiği ve inandığı gibi, çocuklarımız geleceğimizdir, onurumuzdur. Onların eğitimi sadece kendilerine fayda sağlamakla kalmayacak, ailesine, ilimize ve her şeyiyle bağlı olduğumuz Türkiye'ye yarar sağlayacaktır. Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye çalışmak en önemli görevimiz olmalıdır. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız" dedi.



"Hepimiz devletimize dört elle sarılmalıyız"



Devletimizin kararlı tutumu; tüm güvenlik güçlerimizin cansiperane uğraşlarıyla terörün kökünün de kazınacağına inancının tam olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesirli hemşehrilerimin şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine gösterdikleri duyarlılık ve dayanışmadan ötürü hakikaten gurur duyduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Onları unutmamalıyız. Onlar bizim iftihar kaynağımızdır. Bu bağlamda, şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, ne şekilde olursa olsun, her türlü terörist hareket ve faaliyetleri lanetliyorum. Terörle mücadele önümüzdeki süreçte de, taviz verilmeksizin her alanda sürdürülecektir. Şu unutulmamalıdır ki, Devletimiz, her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güçtedir. Binlerce Şehidimizin kanı ile sulanmış bu güzel vatanımızı, bu aşağılık hainlere, kendini bir dolara satan gafillere bırakmayacağız. Gerek bölge ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu iç savaş, terör ve çatışma ortamı, gerek ülkemizi hedef alan tüm terör örgütleri, halkımızın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemini bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Yeni yılın, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü; Devletimizi sımsıkı, birbirimizi sevgiyle kucaklayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. En büyük gücümüz Devletimiz ve birlik beraberliğimizdir. Hepimiz Devletimize dört elle sarılmalıyız. Özellikle ülkemizin menfaatlerini ilgilendiren konularda, aranızdaki her türlü görüş ayrılığını bir kenara iterek, ortak mücadelemize en güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğinize inanıyorum. Bu duygularla, başta Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz olmak üzere ilimizde görev yapan mülki, askeri ve adli erkanla, tüm daire amir ve memurlarımızın, işçi kardeşlerimizin, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve basın mensupları ile tüm Balıkesirli hemşehrilerimize yeni yılın barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum" şeklinde mesajını tamamladı. - BALIKESİR

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