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Vali Yazıcı: " Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız" - Son Dakika

Vali Yazıcı: " Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız"

08.08.2021 14:22
Vali Yazıcı:

Vali Ersin Yazıcı, Manavgat'ın Yukarı Işıklar, Dikmen, Bucakşehler ve Oymapınar mahallelerinde yangından zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunup sorunlarını dinledi.

Vali Ersin Yazıcı, Manavgat'ın Yukarı Işıklar, Dikmen, Bucakşehler ve Oymapınar mahallelerinde yangından zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunup sorunlarını dinledi. Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracaklarını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta yangın sona erdi. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşın seferberlik gösterdiği bölgede vatandaşların yaraları sarılıyor. Bölgede her gün afetzedelerin ihtiyaçları için sahada olan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ersin Yazıcı dün Manavgat'ın Yukarı Işıklar, Dikmen, Bucakşehler ve Oymapınar mahallelerinde yangından zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Devlet olarak vatandaşın her türlü zararının karşılamak için tüm kurumların sahada aktif bir şekilde görev yaptığını belirten Vali Ersin Yazıcı, devlet millet el ele yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz

Mahalle Muhtarlarıyla birlikte yangından zarar gören vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı "Biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Devletimiz ve Milletimiz bu büyük yangın felaketinin ilk dakikasından itibaren koordineli ve özverili bir şekilde elinden gelen ne varsa yapmaya gayret etti. 8155 personelimiz 1916 aracımız ve 21 sivil toplum kuruluşumuzun 615 personel ve 97 araç desteğiyle yangın söndürme faaliyetimizi gerçekleştirdik. Yine vatandaşımız da bu süreçte bizlere çok büyük bir destek sağladı. 59 mahallemiz ve binlerce hektar ormanımız yangından zarar gördü. 821 kişi yangından zarar gördü 808 kişi taburcu olurken 6 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Sağlık ekiplerimiz olay yerinde yaralanan vatandaşlarımıza acil müdahalelerin yanında genel sağlık kontrollerini de gerçekleştiriyor. 2.544 vatandaşımıza ise psiko-sosyal destek verildi. Yangından etkilenen çocuklarla interaktif oyunlar oynanarak psiko-sosyal destek kapsamında sosyal uyum çalışmaları gerçekleştirildi. İleride karşılaşabilecekleri sorunlara dair ailelerine rehberlik yapıldı. Bu afet döneminde her türlü manipülasyon ve dezenformasyona rağmen milletimizin birbirine olan bağlılığı, birliği, sağ duyusu, ve gayreti her türlü felaketi hep birlikte aşacağımızın bir kez daha göstergesi oldu." dedi.

Kızılay çadırlarında her öğün 17 bin 55 kişilik sıcak yemek hizmeti veriliyor

Yangında evi yanan vatandaşları tek tek ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Ersin Yazıcı, "Hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. En kısa sürede vatandaşımızın yanan evi yerine yeni evlerini yapmaya da başlayacağız. Acil kalacak yer ihtiyacını karşılamak adına KYK yurtlarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Belirli noktalarda Kızılay'ımızın çadırları kuruldu her öğün 17 bin 55 kişilik sıcak yemek hizmeti veriliyor. Yeni evleri yapılana kadar vatandaşlarımızın diledikleri yere konteyner ev yerleştiriyoruz ya da kira yardımı yapıyoruz. 146 konteyner evimizin ve yanan ahırlar yerine 140 çadırımızın kurulumu tamamlandı vatandaşlarımıza teslimi sağlandı. Vatandaşlardan yeni evlerinin yapılması için belirtecekleri arazide tapu sorunun yaşanmaması adına en kısa sürede varsa eksiklerini tamamlamalarını rica ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

78 veteriner yangından etkilenen hayvanları kontrol edip tedavilerine destek oluyor

Yangından dolayı çok sayıda hayvanın da telef olduğunu aktaran Vali Yazıcı "Yaşadığınız kayıplarınız için milletçe çokça üzgünüz. Ancak müsterih olun devletimiz bu konu da sizin yanınızda. Yanan her büyükbaş ve küçükbaş hayvanınız için birebir oranında devletimiz hayvan desteği de sağlayacak. Aynı zamanda 78 veterinerimiz yangından etkilenen hayvanlarımızı kontrol edip tedavilerine destek oluyor. Ahırlarda yanan diğer ihtiyaç makineleriniz için de Tarım ve Orman ekiplerimiz sahada tespit ve teslim çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yangından zarar gören esnafı da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ifade eden Vali Yazıcı "Ekiplerimiz esnafımızın ve işletmelerimizin de hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Yarından itibaren tüm esnafımızla birebir görüşerek zararını karşılamak adına maddi ve ayni olarak desteğimizi vereceğiz. Bu süreçte gerek tarım gerek turizm gerekse hayvancılık olsun her sektördeki esnafımıza devletimiz tam destek verecek." dedi.

Vali Yazıcı mahallelerde görev yapan kamu personelleri ve STK gönüllüleriyle de sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. - ANTALYA

Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız
Vali Yazıcı: Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız

Ersin Yazıcı, Oymapınar, Manavgat, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Yazıcı: ' Devlet olarak vatandaşın yaralarını en kısa sürede saracağız' - Son Dakika


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