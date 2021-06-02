Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyaret Etti - Son Dakika

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Vali Yazıcı Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Enelsa firmasını ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel elektronik üzerine faaliyet yürüten Enelsa Firmasını ziyaret eden Vali Yazıcı, Şirket Yöneticileri Ömer Bacanak ve Rahmi Kökçen'den tamamen yerli üretim dozaj pompası ve havuz kontrol cihazları hakkında detaylı bilgi aldı.

Ülkemizde son dönemlerde bilimsel alt yapının desteğiyle katma değeri yüksek ürünler ortaya konulduğunu söyleyen Vali Yazıcı; "Her zaman dediğimiz gibi yerli teknoloji ve yaratıcı çalışmalarla kendi imzamızı taşıyan ürünlerimizi üreteceğiz. Bu ürünler dünyada aranır hale gelinceye kadar çok çalışmaya devam edeceğiz. Enelsa Endüstriyel Elektronik gibi yerli ve milli üretim yapan firmalarımızın sayısının her geçen gün hızla arttığını görmekten de büyük gurur duymaktayız. Başarılarınızın devamını dilerim. " ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı'yı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Enelsa Yöneticisi Ömer Bacanak ise; "1994 yılında Antalya Elektrik Bobinaj ismiyle ticari faaliyetlerine başladıklarını ifade ederek, 2004 yılında şirketin isminin Enelsa olarak değiştiğini ve şu an itibarıyla 3500 m2 kapalı alan toplamda 6250 m2'lik büyük bir tesiste 90'ı aşkın profesyonel çalışanlarla Antalya'mız ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. " dedi. Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 01 Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 02 Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 03 Vali Yazıcı Enelsa Firmasını Ziyareti 04

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